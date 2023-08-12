百年老店洋基罕見落入分區墊底，但仍保有5成勝率，尚未徹底放棄季後賽門票，但季中交易截止日前，洋基幾乎沒有做出補強動作，戰績也無實質進步，季後賽席位岌岌可危，據知名棒球分析網站《FanGraphs》分析各隊的季後賽機率，洋基的8.9%是5支美東球隊中最差。

季中交易補強是球隊提升競爭力的方法之一，與洋基爭搶季後賽席次的球隊已完成整備，光芒收下守護者先發投手西瓦雷（Aaron Civale）、藍鳥換來「火球男」希克斯（Jordan Hicks）加強牛棚，太空人則迎回3屆美聯賽揚獎得主韋藍德（Justin Verlander）。

天使除了保住大谷翔平，也換回多名好手助陣，但戰績同樣不好，光芒、藍鳥和太空人則保持絕好調。洋基只在季中交易宣告結束前3分鐘，才從白襪手中交易回牛棚投手米德頓（Keynan Middleton），這操作讓外界霧裡看花，畢竟洋基的牛棚已經是全大聯盟最佳（自責分率3.17）。

日前洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）談球隊在季中交易大限的舉動，「我必須老實說，沒有什麼好的包裹可以解決我們眼前的問題。」並表示保持陣容完整性是為了贏下比賽，只是凱許曼的說法似乎自相矛盾，洋基目前手握全大聯盟第2慘的2成33團隊打擊率，只贏過今年只拿33勝墊底的運動家，更別說是為了勝利而戰。