黃旼炫所屬經紀公司Pledis自掏腰包買了80杯手搖飲。（孫伊萱攝）

韓國男團「NU'EST」成員黃旼炫曾因參與選秀《PRODUCE 101》第二季暴紅，並成功以限定團「Wanna One」再出道，今（12日）第3度來台，首次以個人身分在台北國際會議中心（TICC）舉辦迷你演唱會「2023 HWANG MIN HYUN MINI CONCERT IN TAIPEI」，所屬經紀公司Pledis也體恤文字和攝影記者的辛苦，特別在開場前買了80杯手搖飲為大家消暑，相當暖心。

黃旼炫除了擁有帥氣臉帶外，也憑藉著精湛的唱功和舞蹈，擄獲許多粉絲的心，近期更因接連出演《還魂》及《無用的謊言》等劇人氣持續飆升，其中和金所炫主演的新劇《無用的謊言》在海外串流平台上線後也紛紛攻佔熱播排行，可見他的超高人氣。而台灣也是此次巡演海外首站，他也將演唱今年初甫發個人專輯《Truth or Lie》中的多首歌曲，以及NU'EST時期的個人單曲。