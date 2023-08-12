韓國男團「NU'EST」成員黃旼炫曾因參與選秀《PRODUCE 101》第二季暴紅，並成功以限定團「Wanna One」再出道，今（12日）第3度來台，首次以個人身分在台北國際會議中心（TICC）舉辦迷你演唱會「2023 HWANG MIN HYUN MINI CONCERT IN TAIPEI」，所屬經紀公司Pledis也體恤文字和攝影記者的辛苦，特別在開場前買了80杯手搖飲為大家消暑，相當暖心。
黃旼炫除了擁有帥氣臉帶外，也憑藉著精湛的唱功和舞蹈，擄獲許多粉絲的心，近期更因接連出演《還魂》及《無用的謊言》等劇人氣持續飆升，其中和金所炫主演的新劇《無用的謊言》在海外串流平台上線後也紛紛攻佔熱播排行，可見他的超高人氣。而台灣也是此次巡演海外首站，他也將演唱今年初甫發個人專輯《Truth or Lie》中的多首歌曲，以及NU'EST時期的個人單曲。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。