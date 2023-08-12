▲基隆市議會議長童子瑋（左）聽聞新人的故事相當感動，前來一同共襄盛舉，也祝福新人可以永浴愛河。（徐佑昇攝）

▲基隆市議員許睿慈（左）與新人開心合影，許表示能在和平島如此美麗的山海景觀完婚非常難得，看到香港的朋友來也相當感動，未來有機會也考慮在這邊舉辦婚禮，繼續幫和平島宣傳。（市議員許睿慈提供／徐佑昇基隆傳真）

▲來自香港的新郎鍾先生與新娘黎小姐3年半前來和平島遊玩本來只打算待2小時，但卻被山海美景與氣氛吸引，一直待到夕陽西下才離開。12日和平島的山海見證下完成終身大事，親友也特地從香港飛來，送上祝福。（徐佑昇攝）

▲和平島地質公園董事總經理黃偉傑表示，和平島有非常多優質的打卡景點，更是新人可以留下美好回憶的地方，現在還有各項專屬新人的結婚方案，歡迎新人來和平島完婚。（徐佑昇攝）

香港新人飛來和平島完婚 2000萬年地景共同見證「山盟海誓」

基隆中正區的和平島地質公園自從2018年重新規畫開幕至今，因獨特美麗的山海景觀，也外地遊客慕名而來。而有一對來自香港的新人鍾先生與黎小姐來和平島遊玩時，被當地美景與氣氛深深吸引，並決定要與親友們在和平島完成「海誓山盟」的永恆約定，相當浪漫。議長童子瑋也特地來現場一同見證，表示非常感動，也歡迎各地新人來和平島完成終身大事。

來自香港的新人鍾先生與黎小姐表示，他們是3年半前來和平島公園遊玩，本來行程的安排只有2小時，但卻被山海美景與悠閒環境深深吸引，待了一整天，坐在3樓的咖啡廳直到夕陽西下，也因為該次的美好體驗，決定規畫了這次的和平島婚禮，並與30多位一同從香港飛來的親友分享喜悅。

新人在和平島美麗的山海景觀留下最完美的身影後，在眾多親友與和平島2千萬年的特殊岩石地景見證下，交換戒指擁吻，真正完成象徵「海誓山盟、海枯石爛」的獨特婚禮。

而基隆市議長童子瑋也來婚禮共襄盛舉，童表示，聽到有香港朋友來和平島完婚的消息覺得非常開心，除了獻上祝福外，也希望能藉由此機會在宣傳和平島的美與浪漫，讓更多遊客來和平島旅遊，促進當地經濟。而婚禮感動的氣氛，也讓他幽默地說「都想再結一次婚了」。

長期關注和平島發展的市議員許睿慈也與新人開心合影，許表示，和平島地質公園結合基隆在地的青年團隊，充分發揮年輕的創意與專業，已讓和平島搖身一變成為國際級的永續旅遊景點，絕對是真正的「基隆之光」。許也笑說，身為在地議員，未來有機會的話願意考慮在非常美麗的和平島辦婚禮，繼續幫和平島觀光宣傳。

和平島董事總經理黃偉傑表示，自從2018開幕至今，位於遊客中心3樓的「樂品喜糖咖啡」已經為多組新人舉辦過婚禮，並見證伴侶們許下白頭偕老的承諾。而當地正對基隆嶼的「海景露台」、有天然海水的「藍海泳池」、沙灘旁的「天使向海步道」、環山步道的「等嶼亭」等，都是情侶與遊客的熱門IG打卡景點。目前也有推行相關婚禮專案，也歡迎新人諮詢。