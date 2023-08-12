颱風卡努連日豪雨重創南投縣仁愛鄉，南投縣長許淑華多次表達爭取國軍救災兵力未到位，並批評中央災害應變中心；內政部長林右昌今在臉書發文還原防災和救災始末，並認為南投縣政府在中央發布土石流紅色警戒溪流時，未立即下令協助執行緊急應變撤離，5日才將地方應變中心提升為一級開設，反應太慢，且指揮現場資訊掌握不確實，讓國軍弟兄疲於奔命做了許多白工。

林右昌指出，此次卡努颱風來襲造成南投縣仁愛鄉出現土石流災情，之前因為正在搶救災並不是檢討改進的好時機，但現在搶救災到一個段落，而且南投縣長許淑華為了轉移她此次防救災不力造成廣大民怨，這幾天對媒體的發言多所扭曲且惡意攻擊陳院長與中央，因此有些事實與過程還是必須還原讓社會大眾了解。

林右昌說，杜蘇芮颱風來襲時，在台東、花蓮、屏東、南投等山區都降下豪雨，山區土石的含水量已經都很高。這次卡努颱風雖然從台灣北部經過，但從氣象局預報顯示，在中、南部山區的降雨將會比北部更大。因此，中央災害應變中心從海上警報發佈開始，就一直提醒各地方政府要注意山區土石流災害，特別是中南部縣市山區務必要提高警覺，要做預防性撤離與易成孤島地區的防災準備。

林右昌表示，大家都有看新聞，回憶一下那幾天的氣象報導，南投山區雨量預報是否都是紅得發紫的一片！？是否早就提醒山區土石流災害發生！？

林右昌指出，中央應變中心在3日下午及晚上，針對南投縣分別發布了34條土石流黃色警戒的溪流，並且還特別註記提醒在入夜後很可能會提升為紅色警戒！也再次提醒鄉公所跟縣政府務必要提早進行預防性的疏散撤離。

他指出，4日上午，農業部針對南投縣發佈16條土石流紅色警戒溪流，5日則進一步發佈了17條紅色警戒，但縣府並沒有立即下令也沒有協助鄉公所執行緊急應變撤離，因為南投縣政府在3日的時候，縣府災害應變中心僅僅是三級開設，到4日才二級開設，一直到了5日才提升為一級開設，這樣的反應實在太慢。

林右昌表示，以受災最重的仁愛鄉來說，在土石流紅色警戒地區的保全戶總計有464名，但僅僅撤離了94人。其中受災最嚴重的三個村，親愛村保全戶84人只撤了8人，南豐村（南豐加油站週邊地區）保全戶340人只撤了13人，精英村（盧山溫泉馬赫坡週邊）保全戶34人只撤了5人。

林右昌還說，災害應變時針對有慢性病的患者（心臟病、糖尿病）或是孕婦更是列為應優先進行預防性後撤的對象，5日陳院長跟縣市長視訊時，許淑華提到有8位洗腎患者需要救援，但中央指揮中心一直跟南投要名單、地址以及聯絡方式，卻一直得不到正確完整的資訊。因此，他直接在中央應變中心找來衛福部、消防署以及國軍召開小組會議，直接指揮要求務必在最短時間內找到人，並確認健康狀況，5日晚上才把人全部找到，也才有辦法在6日天候狀況一許可，馬上派直升機把人接出來。

林右昌表示，而災害發生後，縣府也沒有第一時間進駐鄉公所應變中心以直接掌握災情協助調度指揮（反觀高雄是第一時間就直接由祕書長進駐），中央詢問災情細節不是回報速度緩慢，不然就是一問三不知。

而他在8月6、7日連續兩天進入到仁愛鄉並深入到受災最重的盧山地區，但除了南投縣消防局人員外，很驚訝居然沒有看到一名南投縣府人員，而兩度進到盧山地區，民眾跟他說縣長都沒有來，卻是部長連續來兩天，盧山溫泉地區受災嚴重，而且還有民眾與遊客受困在河岸對面，縣府其實應該成立前進指揮所才是。

林右昌指出，6日下午他從盧山回到霧社，到仁愛鄉公所應變中心開會，路上剛好碰到十軍團章指揮官也在現場，看到軍方同仁有些氣餒，後來才知道因為指揮現場資訊掌握不確實，讓國軍弟兄疲於奔命做了許多白工，而鄉公所同仁則在會議上哭訴人力不足，他問中央都已經派了這麼多人進駐救災，為何南投縣府沒有派人員進駐協助，大家面面相覷，沒有人敢說，一付欲言又止且萬般無奈的樣子，感覺深怕說出來會得罪什麼人一樣。

林右昌指出，消防署蕭署長也同樣忍不住了，6日下午要求縣消防局長跟許縣長回報，一定要立即指派縣府高階人員進駐仁愛鄉協調聯絡搶救災工作，否則就要跟媒體揭露，最後在晚上才回覆，將規劃一名參事人員進駐，他跟蕭署長說，其實仁愛鄉需要的不是派個參事來，而是應該動員全縣府力量進駐災區。

林右昌表示，這些過程，到今天才說出，並不是要指責誰，而是不希望同樣的情形，未來在南投繼續發生，而大家也應該可以了解，好脾氣的行政院長陳建仁為什麼會生氣的原因了。