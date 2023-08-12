國內時隔12年再次出現福氏內格里阿米巴原蟲引起腦膜腦炎死亡病例，感染途徑疑因泳池戲水感染，醫師提出警訊直指夏日泳池如細菌培養皿，除了恐怖的食腦變形蟲，夏日常見因水質餘氯量不足眼睛、皮膚感染，日前一對小兄妹因腹瀉、發燒來看診，一追問訝然發現倆人初學游泳、還不會閉氣，可能嗆水導致細菌性腸胃炎。

新北女室內親水設施戲水卻感染食腦變形蟲致死，引發國人對泳池水質注意，開業醫師施勝桓指出，夏日戲水人多，如泳池如餘氯量不足，就像細菌培養皿，最常見的就是眼部感染結膜炎、皮膚病等。

施勝桓說，日前他就收治1對4歲、6歲的兄妹，突然發燒、狂瀉，爸爸帶倆人就醫，問是不是吃到什麼？爸爸也想不起來，後來追問才發現可能是學游泳不會閉氣嗆水肇禍。

施勝桓呼籲民眾進入泳池一定要注意泳池PH值、自由有效餘氯等數值；而且民眾也要有公德心，生病了就不下水，更不要在水中便溺；另外，下水前沖澡，游泳完也一定要沖澡洗淨，且加強嗽口，可避免病從口入。