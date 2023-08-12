近日中部地區下午常出現短暫陣雨或雷雨，為避免在水域附近活動的民眾逃離不及，台中市府水利局整合水情感測等設施，結合AI人形辨識功能，針對柳川河岸進行科技分析，該系統可在水位高漲且超過警戒時，透過人形辨識的方式確認在水岸逗留人員人數，並廣播勸導疏散。

有感於每年5至11月是汛期，重要水域可能因突然的豪大雨引發安全疑慮，水利局特別引入AI科技進行水域安全監控，水利局長范世億表示，此系統是全國首創，透過整合現場既有的16處CCTV影像串流，再結合AI人形辨識技術分析，只要監測的水位到達警戒值，人形辨識就會自動啟動。

范世億說，AI系統會分析影像串流畫面中是否有符合人形的外形，再透過推播通報的方式提醒在該處民眾疏散，避免若水位因突然的大雨而漲高，可能造成民眾生命財產危害。

范世億指出，透過智慧防汛的觀念，水利局已建構全方位立體水情監測網，目前感測資訊可偵測水位站、雨量站及路面淹水、抽水站等情況，今年將再布設172處淹水感測站。