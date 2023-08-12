泰國國會第二大黨為泰黨和第三大黨泰自豪黨加上7個小黨結盟，9黨聯盟總席次達到了238席，準備組閣，但為了確保穩定過半，為泰黨有可能和親軍方的政黨合作。

泰國在5月14日舉行國會眾議院選舉，眾議員共500席，前進黨（Move Forward）拿下151席成為國會最大黨，為泰黨（Pheu Thai）拿下141席成為第二大黨。

前進黨和為泰黨以及其他6個小黨組成8黨聯盟，推前進黨黨魁及眾議員皮塔（Pita Limjaroenrat）為總理候選人。但總理需要參眾議院共750人中過半的376席支持，8黨聯盟的312席無法過半，而前進黨主張修改俗稱冒犯君主罪的刑法112條，遭到親軍方和王室的參議員反對。

皮塔在7月13日和19日連續兩次總理選舉失利，把組閣機會讓給為泰黨，但許多參議員已表態只要前進黨在聯盟內，就不會支持任何為泰黨提出的人選，許多政黨也表示只要前進黨還在，就不會加入聯盟，前進黨最後只好退出8黨聯盟，成為最大在野黨。

經過連日來的拜會和討論，為泰黨先和擁有71席的泰自豪黨（Bhumjaithai）結盟，接著和舊8黨聯盟內的民族黨（Prachachat）、泰自由黨（Liberal Thai或Seri Ruam Thai）、新社會力量黨（New Social Power或Palang Sangkhom Mai）以及為泰團結力量黨（Pheu Thai Ruam Palang）結盟。

聯盟內另外再加入3個新的政黨包括泰地方黨（Thongthee Thai）、勇敢國家發展黨（Chart Pattana Kla）和泰國家發展黨（ChartThai Pattana），如此一來9黨聯盟共有238席。

但為泰黨為了確保穩定過半，沒有放棄和親軍方的團結建國黨（United Thai Nation）和公民力量黨（Palang Pracharath）接觸。為泰黨副主席普譚（Phumtham Wechayachai）昨天表示，就數學來看，為泰黨沒有太多選擇只能和公民力量黨和團結建國黨合作，但他們還沒有正式討論結盟的事，他也明白為泰黨可能會為此付出代價。

曼谷郵報（Bangkok Post）引述不具名消息來源指出，為泰黨已和公民力量黨以及團結建國黨談好條件，以交換他們的眾議員支持為泰黨的總理候選人賽塔（Srettha Thavisin），為泰黨預計未來幾天會正式公布此事，如此一來，加上公民力量黨的40席以及團結建國黨的36席，為泰黨確定可以獲得超過眾議院半數以上的票數。

報導指出，教育部、內政部、交通部、能源部、農業部和外交部的部長將由為泰黨拿下；財政部長和國防部長會由為泰黨找來外部專業人士擔任。

泰自豪黨會分到交通部、農業部、商業部和觀光暨體育部內的重要位置；公民力量黨黨魁普拉威（Prawit Wongsuwan）會成為副總理兼自然資源和環境部長，內政部副部長的位置會給公民力量黨的議員。

團結建國黨則有意拿下能源部長和數位經濟和社會部長，民族黨會分到司法部長，泰國家發展黨黨魁瓦拉伍（Varawut Silpa-archa）會成為觀光暨體育部長。

公民力量黨是親軍方人士和退役軍人為了贏得2019年大選而組成的政黨，黨魁普拉威曾任陸軍司令；團結建國黨則是去年為了挺軍人出身的總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）成為總理候選人而成立的新政黨，這2個政黨親軍方色彩濃厚。

2014年時任陸軍司令的帕拉育發動政變推翻為泰黨組成的政府，歷史上軍方更有多次發動政變推翻民選政府的紀錄，為泰黨在選舉期間曾表示不會和這2個政黨合作。