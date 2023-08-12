台東4間農產運銷合作社聯合收購近40公噸次級果品，研發製成「夏雪芒果霜淇淋」，果肉含量高達80％。（蕭嘉蕙攝）

秒殺級冰品 台東限定夏雪芒果、鳳梨釋迦霜淇淋

台東夏日冰品新寵「夏雪芒果霜淇淋」，由在地4間農產運銷合作社聯手推出，原料使用「好吃不好看」的次級果製成，另有鳳梨釋迦口味，每日各限量2000支於鹿野高台販售，口感香甜細緻，連芒果大縣台南遊客也慕名搶買，開賣半小時就秒殺。

「外表比較瑕疵的果品丟掉很可惜」，十股果菜運銷合作社理事主席江鴻牧表示，今年首次嘗試開發夏雪芒果口味，並選在熱氣球嘉年華主場地鹿野高台試水溫，沒想到大受歡迎，每天熱銷2000支。

「超失望的！」，台南遊客小花失落地說，朋友剛剛買完後推薦很好吃，所以想來嘗鮮，沒想到才隔20分鐘，竟然就售完了。

台東盛產的夏雪芒果，被稱為「芒果界LV」，今年產量大豐收且價格穩定，主打高端消費通路，但部分賣相不佳的次級品被淘汰，為協助去化次果並提升附加價值，台東4間農產運銷合作社聯合收購近40公噸果品，研發製成「夏雪芒果霜淇淋」，果肉含量高達80％，另外也開發冷凍果製成的鳳梨釋迦口味，各限量2000支，每日下午5點在鹿野高台限定販售。

「好好吃！」，台南施姓遊客驚艷地說，初嘗鳳梨釋迦鮮果覺得甜度高，沒想到做成霜淇淋吃起來香甜不膩口。新竹彭姓遊客也說，吃得到鳳梨釋迦果肉果泥，很好吃。台南薛姓遊客則大讚，夏雪芒果霜淇淋用料實在，入口香氣濃郁。

江鴻牧表示，全台絕無僅有的夏雪芒果和鳳梨釋迦霜淇淋，未來會朝觀光夜市、市集擺攤販售，也可望持續開發火龍果、鳳梨等風味霜淇淋。