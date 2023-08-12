彰化縣一名謝姓男子在臉書以「倪安東」之名義，於今年（112年）2月認識12歲的少女，謝男以一包香菸的代價，誘騙少女同意發生性行為，隨後謝男開車載她到一處國小空地車震，事後少女家屬發現有異追問，警覺A女竟為了香菸出賣肉體，憤而對謝男提告，法官日前依妨害性自主罪判1年8月。緩刑3年。可上訴。

判決書指出，今年2月謝男與少女約定以香菸1包為代價發生性關係，謝男便開車前往一處國小接到少女後，將車開到國小斜對面巷子內空地停放，雙方就載車輛後座車震性，結束後前往超商，謝男買了香菸1包給少女。

事後，家人發現少女持有1包香菸，不停追問之下，少女才坦承是在臉書上認識的「倪安東」，對方說只要發生性行為就會送1包香菸，家屬聽問氣炸，憤而報警提告。

謝男向警方坦承犯行被依法送辦，法官審理時，謝男也坦承不諱，而相關事證如「通訊軟體Messenger對話紀錄擷圖、監視器畫面、現場照片」等，都足以證明謝男自白與事實相符。

法官認，謝男性違犯下「兒童及少年性剝削防制條例第31條第1項、刑法第227條第1項之與未滿14歲之女子為有對價之性交行為罪。」

審酌其犯罪有無可憫恕之事由，以為判斷，故適用第59條酌量減輕其刑時，並不排除第57條所列舉10款事由之審酌。經查謝男無犯罪前科紀錄，並無證據顯示謝男對稚齡者有犯案習性而具有高度惡性。

謝男確知少女未滿14歲。而對未滿14歲之女子為性交者，其原因動機不一，情節未必相同，刑法科以3年以上10年以下有期徒刑，刑責至重，謝男對此重刑之罪坦承犯行不諱，並與少女及其法定代理人達成和解，並獲得其等原諒。謝男犯行雖屬不該，固然應依法處斷，然客觀上犯罪情狀顯可憫恕，法官認以法定最低刑度即有期徒刑3年，猶嫌過重，堪認情輕法重，爰依刑法第59條規定，酌減其刑。

法官審酌，謝男明知少女未滿14歲，身心尚在發育中，對於男女間之性事尚屬懵懂階段，卻為滿足個人性慾而對之為有對價之性交行為，雖未違反少女意願，仍對少女身心發育及人格發展造成一定之不良影響，實屬不該；。

謝男犯後坦承犯行，態度良好，並與證人甲女及其法定代理人達成和解，並獲得其等原諒；再衡酌謝男之犯罪動機、目的、手段、生活狀況及智識程度等。

法官日前依違反兒童及少年性剝削防制條例，與未滿14歲之女子為有對價之性交行為，判處謝男有期徒刑1年8月。緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並應於判決確定後1年內，向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體提供120小時之義務勞務，並應依檢察官之指揮參加法治教育2場次。

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