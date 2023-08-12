網軍要小心了！國民黨立委洪孟楷今天(12日)正式提告網軍刑法309條公然侮辱罪，後來才知道原來該帳號在8月這段時間，也用極為惡劣的言詞字句辱罵藍營的政治人物，包括許淑華、羅智強、徐巧芯等人；他要揪出來，一個也別放過，讓他受到應有的法律制裁。

洪孟楷今(12日)在臉書粉專表示，正式提告刑法309條公然侮辱罪，網軍急著關閉帳號，但別忘了凡走過，必留下痕跡。

洪孟楷接著表示，他在下午4點多，在滿檔行程中前往派出所正式報案提告，上午他在貼文預告要提告後，該帳號就疑似主動關閉或刪除，證明在法律面前，網軍也是會害怕的，更證明了他對自己的言論沒有信心，也知道已經造成公然侮辱；但凡走過必留下痕跡，這些鍵盤蟑螂躲在螢幕背後傷害撕裂了多少台灣人的感情，揪出來一個也別放過，讓他受到應有的法律制裁。

洪孟楷並透露，下午有熱心的網友私訊給他，原來這一個帳號在8月這段時間，已經用極為惡劣的言詞字句辱罵藍營的政治人物，包括羅智強、徐巧芯、許淑華等人都被公然侮辱，用詞之惡劣、用字之下流，他真的無法想像。今天如果不站出來提告，還會有多少人被侮辱，姑息養奸絕不是他的作風，踩到底線，那個人就要出來面對。

洪孟楷表示，正式立案後，將由警方去追查，他也提供所有相關的資料畫面給警方，要求警方勿枉勿縱，拿出辦前行政院長蘇貞昌摔筆案、行政院長陳建仁冒名詐騙案的精神，揪出這些拿錢辦事的1450，還給台灣社會應有的安寧。