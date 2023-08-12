台南市將軍區有超過40年歷史的漚汪夜市，已是當地民眾生活不可或缺的一部分，但日前卻遭人檢舉違規在路邊擺攤，加上無營業許可證，被要求停業，昨日警方上門取締，攤商無奈只好停止營業，不少在地人聞訊也在臉書哀號「將軍唯一的夜市掰了」。

漚汪夜市固定在每周五營業，沿著南21線從漚汪文衡殿至將軍郵局，是屬於路邊攤型態的夜市，每個禮拜擺攤的攤商都有些微不一樣，不過大約有30多攤，幾乎所有吃喝玩樂統統有，許多在地人晚飯後，都會一家子出門逛夜市。

「不知道是誰吃飽太閒，故意檢舉這種事？」當地忠嘉里長黃聰惠納悶說，這裡的居民這幾年沒有增加，過去從未有民眾反映沒位子停車，攤商也未跟沿線店家起過紛爭，突然被檢舉交通這種事，令人覺得匪夷所思，害大家沒有夜市可以逛。

將軍區長洪聰發說，據他了解，漚汪夜市因遭民眾檢舉違規擺攤，加上尚未申請許可，攤商才被要求停止營業。

市府經發局市場處處長陳豪吉則表示，該夜市的經營團隊，目前正提出相關資料申請許可中。

黃聰惠說，漚汪夜市已經在地經營40多年，以前不曾發生被人檢舉停業的情況，前天陸續接到攤商打來抱怨「不能做生意」，個個都很無奈，離將軍最近的夜市，只剩下每周三的學甲夜市及每周四的佳里夜市，對年紀較小的孩子、老一輩都不方便到達，居民只盼夜市能盡快復業。