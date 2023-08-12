蔡嘉茵（左起）、陸弈靜、百白、洪君昊、張再興12日現身信義威秀中庭廣場為《我的麻吉4個鬼》造勢。（羅永銘攝）

電影《我的麻吉4個鬼》用最夯的生成式AI「ChatGPT」技術，打造的「全台第一座巨型AI鬼問事籤筒」，今（12日）舉辦揭幕記者會，導演謝沛如率男女主角曾敬驊、邵雨薇，以及「4個鬼」的陸弈靜、張再興、蔡嘉茵、洪君昊與「發發大師」百白現身，主創團隊一行人到信義威秀中庭廣場朝聖，就是為了求得這百年難得一見的「靈界唯一指定ChatGPT鬼籤詩」。

記者會上，導演謝沛如率先試玩AI鬼問事籤筒，求第一支「事業」籤預測電影票房，再由片中專精人鬼溝通的「發發大師」百白負責解籤。根據籤詩內容，百白鐵口直斷地說：「第一句『半夜麻吉鬼來伴』，顯示導演當初這部片是在三更半夜拍的，而且有4隻鬼麻吉鬼相伴，再來第二個重點是『仙草凍』，天氣很熱就會『上火』想吃仙草，所以電影一上就會火！第三個關鍵字『消防局』，代表我們的男女主角曾敬驊、邵雨薇在片裡打得非常火熱，隔壁的消防局都要Standby了，最後一個關鍵句『樂透彩券發一發』也是最重要的，看我們《我的麻吉4個鬼》上映日期8月18日、818、發一發，電影一定大發！」

接下來換男女主角曾敬驊、邵雨薇求籤，邵雨薇跟導演一樣選擇事業，甜笑說：「因為愛情很好了！」張再興笑說：「交給我來幫妳解籤準沒錯，妳的事業啊，一片光明！根本10年都不用點光明燈了。」當曾敬驊還在猶豫要求什麼籤時，主持人幫粉絲謀福利，許願想問男神的愛情運，飾演媒人婆的陸弈靜立刻跳出來說：「說到愛情，我看人最準了。」曾敬驊擔心問：「是不好的怎麼辦？」陸弈靜接著解籤說道：「籤詩顯示你應該早點起床去菜市場，看到一個紅豆餅攤販對你笑嘻嘻的，代表今天會有好事發生，愛情運就會像紅豆餅一樣甜蜜蜜，總歸一句就是多出去走走，自然就會遇到愛情啦。」再被追問若談戀愛會說嗎？曾敬驊害羞回：「有被看到再講。」

曾敬驊和邵雨薇在戲裡有貼胸口聽心跳的粉紅泡泡戲，被問需不需要跟男友吳慷仁報備，她搖搖頭說：「我們都是成熟的大人。」邵雨薇表示七夕情人節應該會在宣傳電影，不會特別過節，隨後眾演員大陣仗跑映後活動，蔡嘉茵抱著今年初生下的女兒亮相，大家都瞬間融化狂誇「超可愛」，其中一場導演柯貞年和許承傑的包場，傅孟柏也到場力挺，他大讚：「真的非常好看！一直哭！」淚推大家一起支持《我的麻吉4個鬼》。電影將於下周五（18日）在台上映。