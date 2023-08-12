艾莉兒（左起）、賴晏駒、陳零九、黃偉晉、雨婷。（八大提供）

《娛樂百分百》今（12日）舉辦「娛你在一起」粉絲見面會，主持群黃偉晉、陳零九、賴晏駒與狼人殺女神雨婷、艾莉兒合體現身高雄夢時代，一出場立刻引起近千名粉絲們瘋狂尖叫，更有粉絲表示自己一早就從台北、花蓮等地南下，甚至早上五點就到現場等候，對此黃偉晉也暖心表示：「出發前就有在社群上看到很多粉絲在等，辛苦了！」

「娛你在一起」粉絲見面會，出發前眾人難掩興奮心情，黃偉晉表示：「因為疫情的關係，真的很久沒有辦這種公開的活動，心情上有一種要出去玩的感覺。」雨婷直言：「我們已經很久沒有這種要跟粉絲見面的機會了，很期待。」 陳零九也期待的說：「好久沒坐高鐵了！」

而今天需要同時身兼活動主持人的雨婷、艾莉兒當被問及是否會有壓力？雨婷、艾莉兒也老神在在看向黃偉晉、陳零九、賴晏駒表示：「畢竟他們也是主持人，所以我相信他們會cover我們，就不會太緊張。」想不到賴晏駒卻開玩笑回應：「我們會等到妳們沒話說才會出聲音喔。」

遊戲互動時間，眾人依據遊戲設定卯足全力給足粉絲福利，在節奏遊戲時，與粉絲同步動作挑戰默契，想不到竟讓黃偉晉、陳零九相繼崩潰，黃偉晉ㄧ度「爆炸」，因為即使他再怎麼使力控制節奏動作，同隊粉絲始終不同調，也讓黃偉晉原地重演「立刻爆炸」情緒。

接著在「動作記憶接力」環節時，五人也邀粉絲一起喊口號，陳零九不僅主動與粉絲勾肩，還當下伏地挺身、黃偉晉更是豁出去大手張開將粉絲環繞在胸前，搞笑的是，現場遊戲挑戰失敗粉絲，照安排不能獲得與藝人合照機會，賴晏駒卻下意識以擁抱表示感謝，直到粉絲下台，他才回神表示：「這樣會不會福利更好？」一臉矇的模樣也被粉絲大讚「可愛」。

為回饋粉絲大力支持，五人在遊戲空擋中展現高度親和力，除了贈送親筆簽名，甚至自主與粉絲合照，使得全場尖叫聲不斷。直到活動尾聲，眾人再次感謝到場粉絲，賴晏駒表示：「第一次來高雄辦見面會很開心，因為天氣滿熱的，一開始也會怕沒人或是來的人中暑，接下來我們在其他地方辦見面會的話也拜託大家多多支持。」

黃偉晉、陳零九也滿懷感激向粉絲喊話：「真的大家辛苦了！接下來《娛樂百分百》會推出很多新單元，大家一定要鎖定。」雨婷也說：「為了這次見面會特地準備了繽紛夏日感的穿搭，雖然這次見面會要兼主持壓力很大，但真的很開心看到這麼多粉絲到場支持我們。」

現場同時預告《娛樂百分百》接下來將會走出攝影棚，艾莉兒表示：「我們會去玩鬼屋，提醒大家到時候在看播出的時候，音量要調整一下。」賴晏駒也說：「我只能說很好看，你會看到一些平常不叫的人竟然大叫。」《娛樂百分百》每周一至周五晚間8點在八大綜合台首播。