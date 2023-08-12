國民黨總統參選人侯友宜9日發表能源政策，提及「以核減媒」，並稱不排除重啟核四，結果遭民進黨立委賴品妤叫囂「重啟個屁」，而賴品妤父親賴勁麟手上掌握20家公司，其中不少和綠能有關，也引發爭議。國民黨資深立委費鴻泰表示，他曾與賴清德在立法院當過同事，「賴清德我是覺得他還有點原則，賴勁麟我看不到」，他也質疑，光電弊案有很多利益分贓，賴勁麟是新系大將、女兒是現任立委，「這個案子非打不可！」

費鴻泰今在政論節目《新聞大白話》提到賴勁麟時，先說他與民進黨主席賴清德當過同事(立委)，「賴清德我是覺得他還有點原則，賴勁麟我看不到」。

費指出，賴勁麟是台大政治系，真的是他的專業嗎？蔡英文總統一上任，就給賴勁麟神腦國際董事長的肥缺，神腦是中華電信的子公司，一定會賺錢，就是一個酬庸的位置。

費鴻泰也說，這幾年因為2025非核家園，前瞻也可以看到很多光電相關的項目，「88槍案不是就搞光電出來的嗎？這裡面有多少利益分贓，賴勁麟是新潮流大將，女兒賴品妤是現任的立委，整個派系都在幫忙」，很難聽到那裡有經營之神同時是18、19家公司的董事長。費鴻泰也預告，「進入到10月，這個案子非打不可！」