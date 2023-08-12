永安海螺文化體驗園區。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

崙坪文化地景園區。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

馬祖新村眷村文創園區。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

南方莊園渡假飯店。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園福容。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

福容大飯店桃園機捷A8店。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃花園飯店。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

水漾時尚旅館。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

秘境41民宿。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

萬眾矚目的「2023世界客家博覽會」將在8月11日至10月15日於桃園隆重登場，為期66天的世界客家博覽會預計將吸引近百萬國內外遊客來訪桃園，桃園市觀光旅遊局長周柏吟表示，除了與國內外旅行社業者共同推出豐富多元的優質遊程，更特別邀請桃園的旅宿業者推出優惠方案，一同參與此次盛會！

有COZZI Blu和逸飯店‧桃園館推出的一泊三食《好客逸旅》住房專案，而福容大飯店桃園機捷A8店除了房價優惠外，還贈送福隆沙雕藝術季門票及微笑熊寶寶布偶；以及住都大飯店、渴望會館、智醫康寓、尊爵天際大飯店、尊爵大飯店、福容大飯店桃園店、福容大飯店中壢店、蜜月世紀大飯店、凱萊汽車旅館等業者也紛紛推出超值房價優惠。

另外，168集團只要輸入折扣碼就可直接折抵房價；中壢米堤大飯店、南方莊園渡假飯店、青埔商務旅館、貝克漢汽車旅館、里萊行旅等入住及享房價折扣，還有三橋渡假旅店、桃花園飯店、哈密瓜汽車旅館的一泊一食住房優惠。大溪老城四季行館、秘境41民宿則是入住及可獲得精美好禮一份；桂林商務旅館、水漾時尚旅館、東楓時尚旅館更推出延後退房或精美好禮二選一優惠活動。此外，小人國主題樂園於世客博期間，出示Facebook打卡按讚畫面，就送造型筆或文件夾！

周柏吟表示，桃園有許多優質的住宿選擇，盼以透過本次世界客家博覽會結合桃園豐富的觀光景點，分享給更多國內外的旅客，帶動觀光熱潮！而觀旅局推出的「看世客博．遊桃花園」主題旅遊方案，走訪永安海螺文化體驗園區、世客博世界館、農場桶仔雞 DIY活動及勝昌中草藥探索館；或是結合世客博、浪漫台3線及石門活魚推出「$999玩一日三餐」遊程，也串聯馬祖新村眷村文創園區、1895乙未保台紀念公園及世客博世界館，推出眷村客家多元文化路線等，有許多結合桃園特色人文、景點、秘境遊程，都非常適合全家大小、親朋好友規劃小旅行，留宿桃園一晚，並參與遊程體驗桃園的獨特魅力。

更多優惠詳情，請上桃園觀光導覽網：https://travel.tycg.gov.tw/zh-tw/event/news/4593

桃園市的客家人口超過90萬人，是全台灣客家人口最多的城市，更具有全台唯一的海客文化。世界客家博覽會是首次以客家文化為主題的國際博覽會，透過各展館、展區的豐富樣貌，展現客家的精神與活力，更能把台灣客家在自由民主環境中的文化創造力、創新力，推向全球客家世界，可謂是不容錯過的客家盛會，歡迎大家一同來桃園參與。