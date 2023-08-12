野火往往延燒迅速，平時掌握逃生要點可增加生還機率。

美國夏威夷州毛伊島野火災情慘重，至當地時間周五（11日）晚間為止，至少已80人死亡，已成夏威夷州史上罹難者最多的天災。歐美近年因氣候異常屢傳野火災情，萬一遇上，如何自保？

英國《每日郵報》針對步行、駕車、置身於建物3種情境彙整實用求生指南，掌握周遭地形、避開下風處、移除易燃物，更能增加生還機率。多數野火源於人為因素，大眾應盡力避免無心之過，發現煙霧要立刻通報、儘速離場。

美國加州2018年11月坎普野火濃煙猛烈，北部天堂鎮全毀。（資料照／美聯社）

●避免人為因素：美國國家公園管理局火災與航空管理部門（National Park Service Division of Fire and Aviation Management，DFAM）指出，美國約87%野火是人為因素所致。DFAM強調，「切莫把車子停在乾燥的草地，行車時要留意有無物品從車上掉落拖曳引發火星」。露營時，生火僅限於指定區域，而且務必有人看守；先確定營火徹底熄滅，方可就寢或離場。旅途中見到當地出現煙霧，不必費事詳查，應該立即掉頭遠離，儘速聯繫有關單位通報或求助。

●步行時：DFAM說明，看到野火冒出火焰或煙霧，應即刻離開，若有車更好，可加速離場。重點在於儘速遠離，因為野火延燒的速度比想像中快，火焰尚未靠近之前，煙霧很可能就會阻礙移動。倘若無車代步，美國農業部林務局警告避開峽谷，因為峽谷地形會「集中、引導火勢」。《國家地理》建議，大池塘可避災，火無法跨越水體，但要避免有樹枝低垂的溪流，否則等同進入火焰可流竄的通道。

維吉尼亞理工學院提醒，最佳臨時避難所條件是「燃料稀少」，進入所謂「安全區」之後要用任何可隔離高溫的物品覆蓋身軀，臉朝下趴在地上以避開煙霧火焰。DFAM說，火焰愈高、風速愈大，就需要更大的安全區。

林火基金會（Bushfire Foundation）強調，位於火的下方比上方安全，火在上坡延燒速度較快。風向也很重要，避災應待在上風處，下風處最危險，而且要留意風向改變，很多人在風向變化期間未能逃生而罹難。

●駕車時：DFAM表示，前方出現林火徵兆，應立刻掉頭駛離；若火焰來自路側，應取道能最快遠離的路線撤離。英國紅十字會提醒，應升起車窗、關閉車內空調風口以隔離車外煙霧，煙霧會刺激呼吸道引發咳嗽、氣喘、呼吸困難、胸痛。

如果車外濃煙遮蔽道路、無法行駛，最好暫時留在車內。林火基金會說，盡可能把汽車停在遠離茂密灌木或植被的地帶，尋找空地避災，最好停在牆壁或岩石露頭後面，車頭面向火線。這時務必用毛毯裹住自己、躺在車內地板上，隔絕高溫、避免吸入煙霧。

夏威夷毛伊島野火重創觀光重鎮拉海納。（美聯社）

●建物內：DFAM說，應該按照度假房舍或住宅當地的指令疏散。美國農業部林業局說，萬一無法撤離，應留在屋內，因為屋外比屋內更熱、更危險；把窗戶、玻璃門旁的家具移開，以免火焰透過窗戶輻射的高溫引燃家俱。為免屋外火星吹入室內，所有門窗均應關閉，但不要上鎖以便迅速撤出；整棟建物的所有門扇也應關閉。

屋內每個房間、屋外門廊庭院的照明全部打開，讓房屋在煙霧或黑暗中更易識別。瓦斯、石油等燃料管道也要趕緊關閉，以免助長火勢。

為了減少燒燙傷，不要穿短袖短褲，盡量穿著長褲、棉質或窯毛材質的長袖上衣或外套，手套也可以提供額外防護。屋內易燃窗簾門簾也要儘速拆卸。水槽、浴缸、水桶盡量儲滿水，可供飲用、撲滅小的火苗。

●救命包：DFAM建議準備地圖、指南針、手機、可發出求救信號的「緊急定位裝置」、手電筒、飲水、食物、攜帶式滅火器，以增加生存機率。