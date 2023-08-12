新竹市多項公共工程進度引發關注，包括富禮國中射箭場館增建工程、關埔國小行政大樓裝修工程、香山綜合運動場改建等工程持續流標。市府說明，因大環境缺工、缺料、原物料上漲等因素，各縣市都面臨流標，市府都正積極辦標和邀標，正向發展中。

市議員林盈徹指出，近日富禮國中射箭館流標、中華路六段226巷道路改善工程流標、多所學校營養午餐流標，香山、成德、建功高中校車招標流標。在多項學校標案流標亟需推動之時，教育處長離開市府團隊，市民對市府失去信任，也擔心香山建設沒進展。

林盈徹也說，實際走訪看到破碎斑駁的香山運動場鋪面、看到沒有籃球架的籃球場，小孩最愛的盪鞦韆上已破皮會割手的塑膠防護層，香山綜合運動場改建工程與風雨球場新建到底什麼時候能開始？

市府表示，富禮國中射箭場館增建工程和香山綜合運動場改建工程下周都會再招標，兩項工程都已積極邀廠商參與投標，朝正向發展。

市府也說明，由於大環境缺工、缺料、原物料上漲等因素，全國各縣市的工程都遇到相同流標情況，行政院工程會今年也因各縣市公共工程出現持續流標情況，到六都舉辦說明會並與地方政府人員座談，市府內部也已調整和檢討，積極辦標和邀標、同時調整預算及工項，以期公共工程能順利招標。