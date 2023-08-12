受到禽流感等因素影響，我國已連續2年面臨缺蛋危機，為因應此措施，農委會因此專案進口雞蛋，但近日再度傳出要再漲價，農業部部長陳吉仲接受民視「新聞觀測站」專訪時表示，最近因為供給庫存生產都穩定，價格應該不會再有波動，會維持在目前的水準。

依農委會公布的「雞蛋產銷資訊」指出，目前每天約生產11萬3500箱雞蛋（約2270萬顆），雖然較今年2月及3月已有回升，但仍較去年的生產量明顯回落，距離國人每天需求的2400萬顆仍有一定差距。

陳吉仲表示，過去雞蛋很少進口，國人雞蛋需求都由國內生產滿足，但疫情期間很多民眾健身、需要補充蛋白質，需要雞胸肉、雞蛋等，以雞蛋為例，以前一天需求量達2000萬顆，近年則成長至2400萬顆，加上今年受到禽流感及溫度影響，使產量不足才會專案進口。

陳吉仲說，目前也有庫存6000萬顆雞蛋，隨時提供充足雞蛋予消費者；至於價格部分，他說，以產地批發價來看，以前每顆雞蛋約2元至3元、但受到飼料成本上升等，目前雞蛋約達4元左右，較先前的4.5元已有回落，目前已經回穩，且供給庫存生產都穩定，價格應該不會再有波動，會維持現在的水準。