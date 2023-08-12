32歲何超蓮是已故澳門賭王何鴻燊跟三房太太陳婉珍所生的女兒，亮麗外表讓她獲得許多關注，有「最美千金」的稱號，今年4月她與大陸男星竇驍步入婚姻殿堂，甜蜜感情羨煞旁人；然而，她日前在綜藝節目坦言有過一段「內耗超嚴重」的感情，雖未提及男方身分，但她當年與歌星吳克群愛得轟轟烈烈，讓外界猜測是在暗示吳克群。

何超蓮日前作客《心動的信號》罕見提起過去的感情，表示過去對待感情的態度隨緣，然而某任男友卻讓她苦不堪言：「我很後悔遇到一個不適合的對象，卻仍為了他，不斷改變自己或者糾纏在一起，讓我內耗超嚴重，其實真的很浪費時間。」

事實上，何超蓮2011年與吳克群密戀，起初很保護戀情，但後來越愛越高調，不時公開放閃、穿情侶裝，還相約在馬爾地夫度假，原以為戀情修成正果，卻在2015年底黯然分手，何超蓮更在IG心碎寫下：「我答應自己，這是最後一次為你流淚，我不會記恨，我要往前走，不會再執着一切真真假假」，並表示絕不會再這麼傻，也要多愛自己一點。後來傳出有第三者，吳克群否認此事，強調分手原因是對婚事沒共識。

3年後，吳克群被拍到帶新生代女星陳語安祭拜因肺腺癌過世的媽媽，新戀情因而曝光，之後雖然愛得低調卻很穩定，沒想到今年過年因聚少離多，5年多的感情破滅，何超蓮則在2019年公開認愛竇驍，雖一度傳出分手，但最後修成正果，2023年4月砸下近2億，於印尼峇里島風光大婚。