誠品信義店年底將正式熄燈！最後一場誠品信義店的外文書展近日展開，以各種全球限量、經典復刻本原文精裝書最受矚目。

誠品信義店每年的外文書展皆有一定的愛好者，去年更創下佳績，帶動外文書銷售成長逾5成。該店的最後一場外文書展即日起至10月1日展出，其中全球限量1000套的放大版米飛兔典藏專書《nijntje xxl miffy》是首度在台亮相，倍受關注；此外，記敘米其林二星日本料理名店「里山」料理美學的《Yoshihiro Narisawa：Satoyama Cuisine》也是亮點之一。

熱門話題外文書，則以今年話題電影《奧本海默》的電影劇本《Oppenheimer》最搶手；另外，獲科幻小說界奧斯卡「星雲獎」最佳長篇小說《Babel》，華裔作者匡靈秀過去便以出道作《罌粟戰爭》被《時代雜誌》選為百大奇幻好書，被翻譯成近20種外語，也受到《瘋狂亞洲富豪》投資方青睞，準備改編為電視劇。《Babel》融合歷史與奇幻、探討語言和翻譯的力量、批判帝國和殖民霸權，亦在讀者社群獲得壓倒性的好評。

誠品的外文書展，今年更首次跨域集結五大洲文字及圖像書出版品，包括全世界第一個奢侈品級精裝書品牌ASSOULINE系列書籍；講述埃及神話及塔羅牌等神秘理論、出版近百年時光的《The Secret Teachings of All Ages》；Design Monograph大師系列專書，解讀西班牙天才建築師高第、美國後現代主義暨解構主義建築師法蘭克．蓋瑞等；被譽為20世紀最偉大藝術家之一的德國視覺藝術大師葛哈．李希特親撰的《Gerhard Richter：100 Abstract Pictures》收錄其長達60年的藝術生涯中最為人所知的抽象畫作，並帶領讀者回看一路以來的創作心路歷程。