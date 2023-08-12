瞿友寧（左起）、錦雯、蔡黃汝、曾國城、盧廣仲、江齊、蔡亘晏、鄭人碩、黃鐙輝攜手出席《他馬克老闆》電影宣傳活動。（氧氣電影提供）

電影《他馬克老闆》12日舉行「員工入職大會」宣傳活動，導演瞿友寧攜演員盧廣仲、曾國城、「爆花」蔡亘晏、黃鐙輝、蔡黃汝、錦雯一同出席，曾國城被問到馬國畢的酒駕事件，僅簡單回覆：「我們今天以電影為主啦！」；爆花被問到老公黃健瑋近況，則說夫妻調適的滿不錯「人生本來就是起起落落，時間會給大家答案。」

此次電影主題曲《工作與休息》由盧廣仲親自創作，他笑說：「這首歌就在講瞿導的生活，他都沒有在睡覺。」導演瞿友寧感嘆表示「第一次聽就泛淚，尤其後期越做越累，真的活得很地獄，聽到這首歌就覺得人生還是要繼續下去。」2人從《花甲男孩轉大人》合作至今，盧廣仲直言：「我人生的組成就是在拍瞿導的片，不然就是在家休息。」

曾國城與瞿友寧相識多年，他在現場大開瞿友寧玩笑「瞿導年紀比我小，可是他長得『太著急』。」盧廣仲在旁補充：「你們一個人是工作，一個人是休息」，曾國城反回道：「我要是只有休息，現在也不會變這樣！」

爆花在片中飾演盧廣仲上司，這也是她在老公黃健瑋捲入＃MeToo風波後首度親受訪。提到目前與老公關係，她表示：「很好耶」、「我們其實都調適的滿不錯的，人生本來就是起起落落，很多關卡、問題、起伏，不管這個世界怎麼看，時間會給大家答案。」更表示2人還是會在路上親親、講幹話，最後表示「真的很擔心我的話，進戲院陪陪我吧！」《他馬克老闆》將於9月22日上映口碑場，9月28日中秋連假正式上映。

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