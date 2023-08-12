立法院長游錫堃已是第五度受邀參加「台語漢詩詞吟唱比賽」，他頒贈獎狀給得獎的參賽者。（高鈞麟攝）

新北市灘音吟社為倡導台語詩詞吟唱及推動在地藝文傳承，12日舉行第六屆「全國台語漢詩詞吟唱比賽」，以台語吟唱的方式詮釋古典詩詞，參賽者來自全台，立法院長游錫堃上台吟唱98年前由蔡惠如創作的《意難忘》，高亢激昂的嗓音，唱出當年蔡入獄前的悲壯情緒，贏得台下如雷的掌聲。

灘音吟社表示，透過詩詞吟唱除了可豐富個人文學涵養、推廣漢詩吟唱文化傳承，希望藉由此活動讓更多人認識台語文化，落實詩詞吟唱在地化、生活化。

游錫堃指出，台灣自1951年起推行禁說方言政策，至今已72年，今年最令人振奮的事情是台語漢詩吟唱正式進入教育體系，終於挽救本土語言免於失傳。游說，台語漢詩詞吟唱好處多多，用高亢的嗓音吟唱古詩詞，可促進肺活量，對身體有幫助，而吟唱時要記得詩詞的內容，對記憶力也很有幫助

游當場以台語即席吟唱古典詩詞《意難忘》，獲得現場熱烈掌聲，為第六屆全國台語漢詩詞吟唱比賽畫下完美的句點。

本屆來自全台、超過百位的參賽者，年齡最小9歲，最年長的參賽者已83歲，大小小朋友一同參與古典詩詞吟唱的藝文饗宴。