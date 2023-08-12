名廚「古錐師」郭主義因為參加節目《型男大主廚》走紅，幕前憨直幽默的形象深受觀眾喜愛，私底下更是個愛家好丈夫、好爸爸。怎料，郭主義3年前親眼目睹大女兒在家輕生，悲痛欲絕；近日郭主義在節目上罕見談大女兒死因，淚曝「親手抱下女兒遺體」，更表示永遠記得那一幕。

郭主義喪女近3年，近日在節目《單身行不行》罕見談到已故大女兒，他透露女兒長期受憂鬱症困擾，家人輪流照顧她，但剛好有一天家人都有事出門留她一個在家；郭主義表示，當天妻子有跟大女兒通電話，大女兒後來說想睡覺才沒繼續，在他晚上送晚餐回家時，才在陽台發現女兒已沒生命跡象。

郭主義罕見在節目上談已故大女兒，提到親手把她遺體抱下來後，一度哽咽落淚。（圖／摘自《東風衛視》YouTube）

當郭主義目睹女兒輕生後，講完自己親手把女兒遺體抱下來，一度哽咽，接著掉下男兒淚，直言「那一幕永遠在我腦海裡」；郭主義在女兒離開後更長達一個月不敢去經營的餐廳，怕隨時情緒潰堤，日日夜夜都很思念女兒。之後在家人彼此陪伴和時間下，一家人才慢慢走出失去大女兒的傷痛。

郭主義的大女兒2020年在家中陽台輕生，當時他要送晚餐給女兒，沒想到親眼目睹寶貝女兒輕生，送醫急救仍宣告不治；據悉，郭主義大女兒原本要在2020年舉行婚禮，婚紗照都已經拍好，因疫情延後，家庭卻遭逢巨變，相當遺憾。

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