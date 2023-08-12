民進黨總統參選人、副總統賴清德以特使身分今啟程出訪巴拉圭，預計台北時間13日上午8時35分抵達紐約，白宮表示，美國的「一個中國」政策並沒有改變，不支持台灣獨立。前立委郭正亮直言，如果不是非綠陣營分裂成這樣，美國這次對侯友宜比較友善。

根據《風傳媒》報導，我中華民國外交部政次李淳回應，賴清德是副總統，也具有總統特使身分，不適合敲鑼打鼓；蔡英文派請賴清德代表，不能超過總統，「伴娘不會弄得比新娘更美」。

對此，前立委郭正亮12日在中天電視《張雅婷辣晚報》表示，這次由外交部政次出面回應，簡直不可思議，畢竟賴清德是現任副總統，很顯然是總統府指示的，「李淳我也認識，是中華經濟研究院出身的，不可能出來講政治性發言」。民進黨的估計是低調就好，沒有期待得分，不失分就好。

郭正亮指出，賴清德是務實的台獨工作者，大家都知道，他到美國可能低調，也可能闖禍。不過，目前聽到的訊息都非常低調，賴清德在紐約就是青年座談，「會不會見到美國官員？我認為不會，可能會有國會議員去見他，我估計州長和市長不會去」。

郭正亮披露，另外有一個訊息，賴清德到紐約時，AIT理事主席羅森伯格不會去接機，而會在舊金山見面，不是在紐約見面，這就很奇怪。

郭正亮推測，「我認為美國確實對大陸有些承諾」，例如《彭博》、《新聞周刊》文章寫得很明白，一方面賴是台灣的副元首，而美國也要節制，避免讓北京有不好的反應，在此二者之間要有平衡點。

郭正亮直言，《彭博》也不是只有訪問賴清德，柯志恩證實侯友宜也有接到邀請，侯友宜是9月才要去。郭強調，如果不是非綠陣營分裂成這樣，美國這次對侯友宜比較友善。