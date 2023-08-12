侯友宜訴警察往事遭綠營扭曲「公然恐嚇」 侯辦公布逐字打臉

國民黨總統參選人侯友宜12日於台南廟口開講，提及當年抓捕槍擊要犯陳進興的過程，卻被民進黨立委郭國文、林靜儀等人卻公然指稱，「侯友宜說不講信用就會被ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」，誣指侯友宜公然恐嚇，針對郭台銘。侯辦立刻公布影片及逐字，強調「民進黨為了選舉，不只斷章取義，甚至公然造謠，毫無身為政治人物的基本道德與羞恥心」。

侯友宜競辦表示，侯友宜今早於廟口開講提及該段過程的逐字為，「 我做大隊長，他(陳進興)說老大你沒有信用，說好沒有要開槍為什麼又開槍？就罵我啊，說我沒有信用。的確，我們兩個有說好不要開槍，大家好好說。所以他開始罵我，我說哪有，他說裡面有人受傷了，我說受傷，受傷不然你要怎麼樣，看你要怎麼樣？他說要醫生跟護士進去幫他包紮。 請問一下，開槍是很瘋狂的欸，子彈是不長眼睛的耶，（此時現場麥克風爆音），喔，還有配樂，開槍的配樂，給配樂鼓掌一下，這布袋戲也有配樂，喔，有臨場感齁，ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ一下，他跟我罵來罵去，罵完之後說要醫生跟護士進去包紮。」

侯友宜競辦表示，從上述逐字可見，侯友宜今早還原與陳進興對話的內容，完全沒有出現郭國文、林靜儀所稱「不講信用就會被ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」，郭、林兩人甚至還以此指稱侯友宜在恐嚇郭台銘，如此惡意操作、製造假訊息的方式，已經比斷章取義還邪惡，根本是無中生有，製造社會對立與仇恨。

侯友宜競辦表示，台南88槍案，造成全台震驚、台南市民陷入恐慌，對於這起民進黨的「ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ黑案」，民進黨完全沒交待清楚，卻有臉、有空抹黑侯友宜，無視人民對於治安穩定的渴望，只顧造謠抹黑散播恐懼。

侯友宜競辦表示，先前民進黨在新北私幼案中，就是以一貫製造假訊息手法，不斷散播有孩童被餵藥甚至被餵毒的謠言，造成社會恐懼，如今郭國文、林靜儀故技重施，公然製造假訊息製造仇恨，已經毫無身為政治人物的基本道德與羞恥心，兩人應立刻道歉，負起政治人物的基本責任。