國民黨總統參選人侯友宜訪日後，陸續提出各項政策。前立委郭正亮表示，侯友宜從日本回來之後，就進入比較正常的選舉狀態。而鴻海創辦人郭台銘的民調不是第三，就是第四，那要怎麼贏？恐怕會面臨越來越大的考驗，甚至會每況愈下。

郭正亮今(12日)在政論節目《新聞大白話》中表示，要有贏面，人家才會支持你。郭台銘可以辦10次造勢，可能會面對越來越現實的處境，有人不覺得郭台銘有贏面，因郭的訴求，又不是別人沒有的，像郭台銘主張「兩岸和平」，侯友宜、柯文哲也做得到。

郭正亮接著指出，郭台銘是首富企業家，可是經濟政策跟企業成功是兩回事。參選正當性就是要能贏，如果民調不是第三，、就是第四，那要贏什麼？他恐怕會面臨越來越大的考驗，會每況愈下。像郭台銘第一場到屏東是2萬人，但到了8月9日第二場，變成4000人左右，而且有人去類比5月9日他在屏東造勢，大概少了20位民意代表。

郭正亮點出，對比侯友宜，侯友宜從日本回來之後，就開始慢慢順手，進入比較正常的選舉狀態，包括主要兩大主要政見︰兩岸、能源，逐漸明朗，主要是信心開始恢復。侯友宜早期因為民調的挫折，讓他沒有信心，而 臉上有光，就是信心來了，開朗、樂觀、信心寫在臉上，老百姓一看就知道了。

郭正亮認為，未來國民黨、民眾黨會對郭台銘堅壁清野，所以郭台銘會走得很不順，因為侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲勝選的邏輯是一樣的，都想變成第二名，然後民調和第三名拉開，到了12月，就開始醞釀棄保。