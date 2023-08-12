高雄399月票深受學生、上班族喜愛，自4月27日開賣以來銷量突破12萬張。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄399月票自4月開賣以來，既便利又實惠，深受學生、通勤上班族喜愛。高雄市交通局統計，目前月票已賣出逾12萬套，其中29歲以下年輕人占大宗，占銷量50％；此外南高屏999月票則是以30至59歲會員占69％居多，交通局指出，399月票主要為市內通學學生、通勤族所需，999月票通常以跨城市上班通勤族為主。

交通局表示，南高屏TPASS月票運用MeNGo平台發行，配合中央實名制政策，交通局利用大數據分析會員運具特性，包括轉乘時間長短，配合提供更具客製化及符合民眾需求多元化服務。

據交通局大數據分析統計，399月票自4月27日開賣以來，已售出逾12萬張，其中又以29歲以下年輕人居多，占總銷量50％，其餘30至59歲族群則占44％，60歲以上長者為6％。

而納入台鐵的南高屏999月票從7月1日正式上路，以30至59歲族群占69％最多。至於兩種月票使用年齡層有明顯差距，顯示南高屏跨區交通特性與市區不同，交通局研判，399偏向市內通學學生、通勤上班族使用，999月票則偏向跨城市上班通勤族為主。

另外為響應全球淨零碳排放的目標，交通局推出優惠月票鼓勵民眾多搭乘大眾運輸之外，也積極尋求異業結合，藉由政府、企業、票證公司三方密切合作，推行ESG企業綠卡，補助員工購買通勤月票，盡企業社會責任，共同實現永續淨零目標。目前交通局已與東南水泥合作推出企業認同卡，提供企業專屬版面，希望結合企業責任與影響力，鼓勵所屬員工選擇公共運輸系統。

交通局提醒，一卡通公司配合政策加碼推出送好康活動，只要買南高屏999月票，每次搭乘即可參加月月抽一年份月票抽獎活動，搭乘越多次，抽獎機會越多。相關訊息請詳交通局官網(https://www.tbkc.gov.tw/)、MeNGo官網(https://men-go.tw/#/)以及一卡通官網(https://reurl.cc/8j6qzR)。