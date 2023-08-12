【廟口開講】債務破六兆"蔡扯"沒債留子孫 舔美"買武器"兵凶戰危"誰搞的?"20230812@CtiTv

審計部公布這幾年政府編列多項特別預算以舉債因應，未償還債務餘額5兆6997億元，蔡英文總統及民進黨上下強調「國家債務淨增僅4千多億元」。對此，民進黨創黨元老許國泰12日就表示，「蔡英文說她花那麼多錢，沒有債留子孫，那她花掉的錢誰來還？是我們的子孫在還，她在騙，那把台灣人當做什麼？」引發討論。

許國泰12日在中天節目《廟口開講》中表示，「現在的民進黨已經完全不一樣了，現在的民進黨是詐騙集團，專門在騙人，蔡英文說她花那麼多錢，沒有債留子孫，那她花掉的錢誰來還？是我們的子孫在還，她在騙，那把台灣人當做什麼？」許國泰更說，「所以我今天拜託，不要再投給民進黨了，一個墮落貪腐的政府，讓百姓三十年、五十年沒辦法起來，要離鄉背井到國外去打工，一個清廉的政府、有效率的政府，可以讓百姓享福，民進黨現在清廉嗎？愛鄉土嗎？這個政府要不要下架？當然要下架」。

許國泰更指出，「如果明年的選舉，沒讓民進黨下架，我們台灣就會很可憐，變成跟菲律賓一樣，我們台灣人現在還有機會，所以一定要下架它」，許國泰強調，「民進黨一直在騙台灣人，台灣人還不覺醒，還有30幾％的人要支持民進黨，我在這邊呼籲藍白要合，拜託」。最後許國泰也直言，「為了台灣人民的前途、為了國家的前途，希望藍白合，一定要下架民進黨，我希望藍白的候選人，在選舉前十天，號招至少200萬人，去總統府凱達格蘭大道散步，200萬人去散步，蔡英文會皮皮挫」。