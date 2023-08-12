時任台北市長柯文哲任內完工的斯文里公辦都更「斯文首善」建案，才交屋一年多，卻在10日午後歷經大雨過後，新居內部到處淹水，當初的營造廠商「瑞助營造」也被抓包，去年桃園八德運動中心天花板掉落的羽球場是瑞助所建。國民黨立委王鴻薇表示，瑞助在工安方面做得很差被開罰200多件，劣跡斑斑，且除台北、桃園外，高雄前鎮漁港有20億元左右的建設也是瑞助統包，如果是在去年天花板崩塌之後，還讓瑞助營造統包成功，高雄市政府就要好好說清楚。

王鴻薇今在政論節目《週末大爆卦》表示，外界對瑞助營造的認識應該是去年花蓮地震，結果桃園八德運動中心羽球館的天花板倒塌，連CNN都報導。

王鴻薇也提到，該座運動中心是在前年(2021年)年底開幕使用，結果在2022年就整個天花板掉落，當時桃園市政府還想帶風向說是燈具過重導致，但後來也證實就是瑞助營造的過失，時任市長鄭文燦也出面道歉。

王鴻薇指出，瑞助營造有很多被處罰的紀錄，尤其工安的部分做的非常差，光勞基法就開罰十幾件，再加上就業服務法、性平工作法等等，總共被罰200件左右。

王鴻薇也質疑，劣跡斑斑的瑞助營造，卻能包下5億的八德運動中心，甚至不只在桃園，高雄前鎮漁港的81億元建設，大約有20億元左右的預算是用於建設「多功能水產品運銷中心」，也是由瑞助營造統包。

王鴻薇認為，前鎮魚港20億元的建設，是甚麼時候發包給瑞助營造，可以去好好查一查，如果是在去年天花板崩塌之後，還讓瑞助營造統包成功，高雄市政府就要好好說清楚。