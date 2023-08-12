許多人一天沒洗澡就覺得受不了，不過一名女大生表示，自己非常懶得洗澡，放寒暑假時，如果完全不用出門，最高紀錄可以一個月都沒有洗澡，寧願忍受全身黏膩、發癢的不適感。貼文一出，嚇壞不少網友，有人驚呼「妹妹不會非常臭嗎？」而女大生看完大家的回應後，才終於下定決心踏入浴室，也坦露不想洗澡的真正原因。

原PO在論壇《Dcard》發文透露，自己又懶惰又怕麻煩，因此真的很討厭洗澡，無論是洗頭、洗身體，都覺得很抗拒，只要一放寒暑假，她可以待在家裡將近1個月足不出戶，最後才勉為其難地進浴室洗澡。

她表示，冬天沒洗澡其實並無大礙，夏天真的會讓她覺得痛苦，但即使身體已經黏到不行、油到不行，甚至是全身發癢，她都寧願選擇忍耐，無論如何也不想洗澡，對此，原PO好奇發問，「有人也和我一樣嗎？」

貼文一出，嚇壞許多網友，「衛生堪憂」、「月經期間不洗超不舒服耶」、「你哪間學校，不想跟你當室友」、「不洗澡也要洗妹妹啊，不然每天大小便是要累積到感染嗎？誰說不洗澡不會影響健康？」、「坐月子也沒辦法快一個月才洗澡」、「天啊太扯了，你是認真的嘛」、「妹妹不會非常臭嗎」。

不僅如此，還有人呼籲原PO盡早去身心科求助，「看精神科及皮膚科，一個月不洗會有皮膚病吧」、「精神科首推」、「明明都已經因為沒洗澡感到痛苦了，仍不肯進浴室，也許該認真考慮一下尋求身心科幫助」。而原PO後來也回應，看完大家的留言後，已經去洗澡了，原本以為大家都會說：「哈哈！我也一樣」，沒想到竟然罵聲連連，「覺得每天都要重複洗澡，好沒意義又浪費時間，而且洗完隔天還不是又髒了」。