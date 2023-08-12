英格蘭國家隊隊長、前熱刺射手肯恩（Harry Kane）通過轉隊體檢，正式加盟德甲巨人拜仁慕尼黑，轉會金額高達1億歐元（約新台幣33億5827萬元），拜仁成為肯恩生涯的第2支職業球隊，也是這位「大英金孫」首次離開英國境內效力他國聯賽。

30歲的肯恩出身熱刺青訓隊，歷經多次租借轉會磨練身手，2013年如願升上一線隊，肯恩主打現代足球中逐漸式微的中鋒位置，至今替熱刺出賽435場，打進隊史最多的280顆進球，以本土球員的身分成為英超代言人。進入合約最後一年的肯恩，生涯卻始終和頂級冠軍無緣，因此今年夏天的動向成為熱門話題，其中以拜仁和法甲豪門PSG（巴黎聖日耳曼）最積極爭取肯恩加盟。

3次轉會費報價都被熱刺拒絕，拜仁慕尼黑把金額拉高到1億歐元，終獲對方同意放人，這也打破拜仁慕尼黑隊史最高的轉會費紀錄，據《每日郵報》透露，13日對戰RB萊比錫的德國超級盃，肯恩希望替拜仁慕尼黑上演首秀，有機會早一步破除冠軍荒。

肯恩和拜仁簽下4年合約，合約要到2027年才會結束，過往在熱刺所使用的10號背號已由薩內（Leroy Sane）穿上，肯恩決定用9號展開職業生涯新旅程，並相當期待替拜仁效力，「我一直想在最高等級的聯賽中證明自己，拜仁是世界上最大的俱樂部之一，並且與擁有強烈的獲勝企圖心。」萊萬多斯基（Robert Lewandowski）去年離開球隊，拜仁上賽季在沒有中鋒的情況下撐完整個賽季，歐冠聯賽、德國盃提前遭到淘汰，儘管保住德甲冠軍但也是相當辛苦。