立法委員新北市第12選區藍綠2位參選人廖先翔、賴品妤近日在臉書隔空交火，國民黨參選人廖先翔抨擊賴「您『自認的政績』都是前任立委時核定的，您是有穿越時空爭取建設的特殊能力嗎？」賴品妤則回擊，「連建設預算都搞不懂，閱讀能力不足還想選立委？」

侯友宜日前發表能源政策，提及「以核減媒」，並稱不排除重啟核四，民進黨立委賴品妤叫囂「重啟個屁」，而她被揭露父親賴勁麟手上掌握20家公司，其中不少和綠能有關，賴品妤臉書被灌爆「難怪要反核」。

將代表國民黨參選新北市第12選區立委的議員廖先翔在臉書炮轟，賴品妤2020年2月1號就職，「新社后橋銜接康寧街地下道工程」是新北市政府發包的工程，案子從朱立倫時期規畫，由李四川督導，侯友宜上任延續辦理。

廖先翔指出，工程於2020年2月26日動工，就是賴就任後的第26天，而她把這件事情當作她的政績，「意思是您一上任就穿越時空讓中央在您就任前核定，並且天生神力的火速督導新北市政府在您上任的1個月內完成相關的設計、招標等行政程序，在您上任的第26天就舉辦開工典禮嗎？」

廖還說，「國道一號增設康寧街南入匝道工程」是2019年10月14號交通部核定的，「又一件穿越時空爭取建設」。他痛批，「您橫空降世讓地方突然繁榮起來了，這我認為就有違做人的基本道德了！」

賴品妤則在臉書回嗆，「廖自曝對建設、預算的不了解，以及閱讀能力的不足。」賴說，這是中央、地方的共業，面對地方建設，本來就不應該分黨派，也不是特定單位可完成的事情。「為了自己的選舉立委利益而沾沾自喜，這才是真正的有違擔任民代的道德。」