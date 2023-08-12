近期啦啦隊球員除在球場上是最吸睛的焦點，她們私下的動態也被粉絲關注，也有不少女粉會關注她們的穿搭，中信啦啦隊成員「PS女孩」的短今可愛活潑的個性、傲人的身材，都為她吸引無數粉絲，日前短今於臉書專頁分享一篇穿搭，透露平時練舞穿搭法寶，讓知情的粉絲直呼「穿過就回不去了！」

短今以短袖polo衫、針織背心加西裝短褲，搭配長襪呈現帶點學院風的俏皮感，sNug給足呵護學院風中筒除臭襪(黑色）380元。（摘自短今臉書粉絲專頁/林欣儀台北傳真）

每天練舞、活動量大的短今透露平時很害怕遇到突然要脫鞋的場合，怕穿一整天、悶了一天汗的腳會散發異味，引起別人側目，近期她都會穿著由台灣品牌sNug製造的除臭襪，襪子使用日本和台灣機能纖維加上天然美國棉以及杜邦萊卡，混紡織成，具有良好的吸濕效果，即使經過多次洗滌也能有效除臭。

短今身穿白色洋裝搭配sNug給足呵護動能氣墊運動除臭襪緞染粉橘，420元。（摘自短今臉書粉絲專頁/林欣儀台北傳真）

另外她也親自示範了三種穿搭，如青春洋溢的短裙、學院風的黑色針織衫、西裝褲搭配藏青色襪子，以及清純又具夏季氣息的白色洋裝等，親自示範長襪的穿搭心法，穿著長襪怕顯腿短的在穿著迷你洋裝、短裙的可以搭配同色系3/4 長襪，能夠凸顯腿部線條，又使整體造型具整體性;襯衫、背心加偏五分褲的穿搭，則可為穿搭增加層次感也看起來格外俏皮。