清泉崗基地舉辦「航空嘉年華活動」12日登場。（馮惠宜攝）

清泉崗基地舉辦「航空嘉年華活動」今（12日）登場，吸引10萬人潮湧入，造成中清路清泉崗路段大塞車，各個接駁站也塞爆，還有民眾發文等2小時才排到接駁車，民怨炸鍋，更引發藍綠政治人物論戰。

清泉崗空軍基地睽違7年因「航空嘉年華活動」再度開放，唯因為不斷激增的參觀人潮，也造成周邊道路大塞車、交通瘋狂堵塞，民眾不僅得忍受酷暑，更不得不在炎炎夏日的烈日下，等待長達2小時的接駁車。

立法院副院長蔡其昌在臉書指出，市府與主辦單位負責相關接駁，卻因為規畫與量能不足，造成仍有上萬人在外排隊與回堵，怨聲載道。這樣的疏導與接駁規劃能力，非常擔心市府將遠超過十倍人潮的「國慶焰火」從腹地廣大的海線移至擁擠的市中心，將可能成為市民的夢魘。

民眾黨台中太平、大里立法參選人林家興則發文，請蔡其昌不要甩鍋抹黑台中市府，他指出接駁的責任由國防部全權承擔，而非市府。

林家興指經查證，市政府預先已經有提醒軍方接駁問題，並預先請公車加開班次，但軍方沒有理會，也不讓交通局協助，才導致今天的情況。另，車輛租賃的公開招標標案資訊，招標單位是「國防部空軍司令部」。

他批蔡其昌做到副院長，基本功課都不做，就會放假消息？林家興強調，活動出包趕快檢討補救才是，他強力支持國防部加強全民國防，也請政客不要藉機做政治操作與攻擊，政治口水對解決問題毫無幫助！