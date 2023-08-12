位於台北市內湖彩虹河濱公園的輪狀車練習場（Pump Track），不但是全國最大，更是台北市首座輪狀車練習場。而台北市副市長李四川12日就表示，「記得20年前我擔任台北市衛工處處長時，在內湖汙水處理廠上的公園，領先做了滑板極限運動場，20年後的今天，看到家長陪著小孩來玩極限運動，非常欣慰」，引發討論。

李四川12日在臉書上PO出一篇「假日來運動」的文章表示，「前幾天代表萬安市長參加內湖彩虹河濱公園輪狀車訓練場（Pump Truck）的啓用，它是台北市最大，也是國內最大的輪狀車訓練場。它利用特別的瀝青材料，可做為自行車、滑板、直排輪等使用的極限運動場」。

李四川更回憶，「記得20年前我擔任台北市衛工處處長時，在內湖汙水處理廠上的公園，領先做了滑板極限運動場，當時受到年輕愛好者的喜愛，但有家長寫信來責罵我，指責我怎麼可以做這麼危險的運動場所。20年後的今天，看到家長陪著小孩來玩極限運動，非常欣慰」。

最後李四川更感謝工務局水利處同仁的辛勞，以及來自加拿大的設計師Mike Dutton及施工團隊，「在沒設計圖下，提供給我們這麼好的極限運動場。讓我們穿好該有的安全措施，出發」。