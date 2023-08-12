韓國女星秋瓷炫17歲被星探挖掘，以《成長的感覺18歲》出道，之後於2004年與彭于晏合作《戀香》在華人圈打開知名度，隨後前往大陸發展多年，與于曉光結婚並生下1子，婚姻生活幸福、美滿；最近一名網友挖出她早期的泳裝照，在瀑布前擺出超狂野姿勢，與現今包緊緊的模樣差距頗大。

最近大陸博主「頂流顏究社」貼出秋瓷炫的泳裝照，可見秋瓷炫一頭烏黑長髮傾瀉而下，全身上下只穿一件兩截式白色泳裝，結實腹肌跟一雙筆直長腿超級誘人，此外，由於拍照地點有一處瀑布，她在岸邊擺出4種動作時，搭配魅惑的眼神，極具氛圍感，絕美模樣使人看了魂牽夢縈。

粉絲們紛紛大讚：「這也太美了吧」、「真的絕了」、「愛了愛了」、「可以可以啊」、「所以就是很完美啊」、「看完必須讚一下」、「感覺非常不錯，棒棒的，頂一下」、「今年本來挺不開心的，博主一發博，我的快樂回來啦！！」、「我也這麼覺得」、「秋瓷炫還有這麼狂野的過去，和現在反差好大，差點沒認出來。」

秋瓷炫曾因疫情緣故獨自在韓國生活，未料于曉光2年前被拍到讓女生坐大腿，對此，秋瓷炫解釋夫妻倆天天都會視訊，因此知道老公是與同社區女鄰居見面，不過她也說此舉容易引發誤會，代替老公道歉，但今年6月，秋瓷炫因《浪姊》再度引爆話題，于曉光又被狗仔爆料劈腿《浪姊》女星，讓于曉光氣得痛批：「不要隨意詆毀別人的婚姻和家庭」，之後與秋瓷炫合體上韓綜也說：「時間會證明一切」，再度回應坐大腿事件。