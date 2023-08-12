田馥甄邀來男神許光漢擔任嘉賓助陣。（何樂音樂提供）

金曲歌后田馥甄12日在台北小巨蛋進行「一一巡迴演唱會」第4場，邀來男神許光漢擔任嘉賓助陣。田馥甄一唱完〈懸日〉，許光漢驚喜現身舞台對唱〈一日〉，他們在2020年首度合作拍攝〈懸日〉MV，2人當時飾演一對大學畢業後戀情無疾而終的舊愛，許光漢這次以「前男友」身份帥氣登場，引起粉絲陣陣尖叫。

田馥甄、許光漢對唱到間奏時，她開心介紹說：「歡迎許光漢！」他開心回：「哈囉。」2人接著甜蜜浪漫牽手，雖然他們在台上互動不多，許光漢特地呼應MV中經典台詞，對著田馥甄說了一句「有妳在真的很讓人安心」，氣氛動人。

她感謝許光漢義氣相挺，因為許光漢2020年推出首張同名專輯《許光漢》後，幾乎沒有公開站上大型舞台演出，這次是他首度在萬人舞台上獻唱，她說：「他出專輯，但從來沒拿麥克風開他的金口過，這個邀約是不可思議的妄想，但妄想就成真了。」

她分享，在練團時，在耳機內聽到他的歌聲，大讚：「他聲音好好聽，又長這麼好看。」粉絲大喊回應：「妳也是。」她被粉絲逗樂，「我們都是幸運之人，他在MV當我前男友，今天當一日男友，日日相挺好光漢，我很衷心感謝、受寵若驚，讓一個不願意唱現場的人開金口，又唱這麼好，我很滿足。」

許光漢首次站上小巨蛋唱歌，坦言第一次在萬人面前唱歌，心情蠻緊張，前一晚睡覺時有點輾轉難眠，翻來覆去，但也同時表示，其實練團當天比正式演出前還緊張，「可能是被女神震懾住了。」