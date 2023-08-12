中天12日在高雄左營「洲仔清水宮」舉辦《廟口開講》，高雄市議員、國民黨高雄第6選區(前、新、苓、鼓、鹽)立委參選人陳美雅也在大雨中登台演講，全身溼透的她喊話，「大雨澆不熄我們愛中華民國的心，澆不熄我們要為人民發聲的心」，她也在大雨中高呼，最大的詐騙集團是民進黨，一定讓民進黨下架，「讓未來台灣人民真正看到希望」。

陳美雅今晚一登台就下起小雨，她也向民眾喊話說「澆不熄對中華民國的熱情、對這片土地的愛」。陳美雅說，中天發出正義之聲、幫人民找出政府貪贓枉法的事情，但政府居然不讓媒體監督他們的所作所為，箝制中天的聲音，這種可惡的政府一定要下架。

陳美雅說，政府應該要創造平台，讓人民安居樂業，以前台灣人想要創業，帶著一隻皮箱就能到全世界走透透、打拼事業，但現在的年輕人看不到未來，想要高薪的工作卻是被騙去國外當人頭，最大的詐騙集團就是民進黨執政之下的政府。

陳美雅也說，手握這麼大的行政權、國會過半的情況下，應該要不分藍綠、平均的照顧每一個城市、每一個人民，但這次中央差別對待南投災情，「救災怎麼可以分顏色？」這是人民無法容忍，也是她今天要站出來唾棄民進黨的原因，陳建仁不應該用顏色區分災區的民眾需不需要被救援，這是大大的錯誤，人民要用選票唾棄這種政黨。

陳美雅還提到，前閣揆蘇貞昌曾經說陳其邁當選高雄市長，就給4000億元的建設經費，她聽到也很開心，高雄負債3000多億元，中央願意給經費，人民的生活也可以變得更好。但行政院公布的真實情況是，蘇貞昌說要給高雄的4000億元，其中2000億元是廠商、民間投資高雄，蘇貞昌把民間投資高雄的錢，說成是中央給高雄的建設經費。

陳美雅也高呼，「這樣的詐騙集團，我們要用選票唾棄這個最大的詐騙集團，我們要換掉民進黨，讓未來台灣人民，真正看到希望！」現場的雨也越下越大，陳美雅也阻止主持人想幫她擋雨的手，在大雨中向現場民眾喊話，「大雨澆不熄我們愛中華民國的心，澆不熄我們要為人民發聲的心」。陳美雅還說，一定還給中天公道，捍衛新聞自由，一定要再次擦亮中華民國的招牌，下架民進黨。