農業部農村發展及水土保持署南投分署與南投縣政府首度攜手合辦的「水保動森派對日-嗨翻南投 水保九九」活動，以及「滴滴噠噠的防災異想水保」繪畫頒獎活動，今（12）日盛大登場，並首度移師到亞洲最具規模的鳥類主題動物園「九九峰動物樂園」舉辦，現場吸引逾3000位民眾熱情參與，場面熱鬧！

水保署表示，水保署與南投縣政府多年來致力於水土保持、農村再生及產業創生的努力，以跨域結合、產業知識技能，逐步建構完善創新的農村新價值，諸如蝴蝶、白魚生態復育、原民文化技藝創新、友善農事體驗、咖啡茶香巡禮活化、亮點農村區域觀光等，展現亮麗的成績單！

南投縣政府表示，為了讓民眾更了解水土保持的重要性，因此以戶外教育資源共享與實際行動支持，導入教育專業的系統知識、以多元豐富的體驗學習方式，達到人人愛護水土資源的效益，特別選定園區開發重視水土保持的場地，做為活動的場域，同時也體現實務教學的宣導效益。

為豐富活動內涵，今日活動現場設置了40多來自南投縣的優質產業宣導攤位，展示多元農村特色產業發展成果與宣導教具，透過實體展示與闖關體驗呈現給民眾；此外，現場也準備了豐富的摸彩獎品及1千多份的闖關禮，讓活動更增添樂趣！

水保署南投分署副分署長陳存凱表示，今年歷經二個多月的評選過程，參賽者有遠自基隆、宜蘭、花蓮、台東、高雄、屏東及金門，參加件數高達6,793件！為審慎公開透明，除邀請美學、藝術家等專業美術者擔任評審，也於「農村小童」FB粉絲團開放民眾進行人氣票選活動，讓評選過程公開、公正，最後獲獎名單共計98件作品。

獲得各組第一名的作品，包括幼稚園彩繪組第一名-健光幼稚園郭采晨；國小低年級彩繪組第一名-好修國小陳瑀彤；國小中、高年級創作組第一名-南郭國小陳宥璇；老頑童創作組第一名-宜蘭縣上四社區發展協會游楊芙；老頑童彩繪組第一名-雲林縣北港鎮灣內社區發展協會周淑華。

此外，為鼓勵一位亞斯伯格症的小朋友及101歲的阿嬤勇於參賽，評審們一致給與肯定，特別頒發「最佳精神獎」以茲鼓勵！

值得一提的是，水保署今年首度與南投縣政府在「九九峰動物樂園」共同辦理頒獎典禮，意義非凡。由褔邦開發投資公司董事長游家富砸下30億元（含購地成本）打造的草屯鎮「九九峰動物樂園」，占地面積廣達21甲，整個園區綠草如茵、繁花盛開，還飼養了100多種鳥類與各種可愛動物及非洲小動物，很受小朋友的喜愛！自去年9月開幕至今，吸引了來自全台各地的親子遊客上門，今年9月即將歡慶周年！