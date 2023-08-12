國防部為讓民眾有機會實際參與及了解國防事務，12日舉辦「航空嘉年華活動」，清泉崗空軍基地睽違7年開放，上午7點就湧入人潮，吸引大批民眾與軍事迷入營參觀，活動由IDF戰機開幕衝場，隨後由雷虎小組在萬眾囑目下，進行精彩絕倫的特技飛行操演，而IDF經國號戰機、幻象2000型戰機、F-16V戰機，也進行單機空中性能操演，展現空軍飛行員精湛的飛行技能及靈活駕御戰機的能力，讓民眾大呼過癮，最後由勇鷹高教機五機編隊衝場。
地面動態表演則有三軍儀隊及空軍軍樂隊表演，地面靜態裝備展示包括陸海空三軍裝備，包括IDF戰機、F-16V戰機、幻象兩千型戰機、勇鷹高教機、C-130H運輸機、P-3C反潛機、E-2K預警機、BH-1900查核機、AH-64E阿帕契攻擊直升機、OH-58D戰搜直升機、銳鳶無人機、紅雀無人機、愛國者三型飛彈、天弓防空飛彈、雄風二型、三型飛彈、雲豹甲車、雷霆火箭、CM-11戰車、M60A3戰車等。 總統蔡英文也在臉書發文表示，營區的開放能讓更多民眾了解國軍建軍備戰的成果，也更加體會這些在天空、在海上，在每一個崗位上，為了捍衛家園的國軍將士的辛苦，她要請國人朋友，繼續給國軍弟兄姊妹更多的支持，一起為他們打氣加油。
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