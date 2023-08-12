空軍「航空嘉年華活動」12日在台中清泉崗空軍基地登場，雷虎特技小組精彩表演吸引眾人目光。（姚志平攝）

空軍「航空嘉年華活動」12日在台中清泉崗空軍基地登場，雷虎特技小組精彩表演吸引眾人目光。（姚志平攝）

空軍「航空嘉年華活動」12日在台中清泉崗空軍基地登場，雷虎特技小組演出「炸彈開花」獲得民眾喝彩。（姚志平攝）

空軍「航空嘉年華活動」12日在台中清泉崗空軍基地登場，5架勇鷹高教機衝場。（姚志平攝）

空軍「航空嘉年華活動」12日在台中清泉崗空軍基地登場，地面展示的IDF戰機掛載萬劍彈亮相，讓民眾近距離目睹。（姚志平攝）

空軍「航空嘉年華活動」12日在台中清泉崗空軍基地登場，地面展示「雄三反艦飛彈發射車」。（姚志平攝）

空軍「航空嘉年華活動」12日在台中清泉崗空軍基地登場，吸引大批民眾與軍事迷到場參觀。（姚志平攝）

空軍「航空嘉年華活動」12日在台中清泉崗空軍基地登場，小朋友開心地與F-16V戰機合影。（姚志平攝）

空軍「航空嘉年華活動」12日在台中清泉崗空軍基地登場，勇鷹高教機、IDF、F-16V等各型主力戰機展示。（姚志平攝）

空軍「航空嘉年華活動」12日在台中清泉崗空軍基地登場，不少民眾與AH-64E「阿帕契」攻擊直升機合影。（姚志平攝）

空軍「航空嘉年華活動」12日在台中清泉崗空軍基地登場，編號6666的F-16V戰機展現倒飛的飛行技巧。（姚志平攝）

國防部舉辦「航空嘉年華活動」，12日在台中清泉崗空軍基地登場，現場展示的F-16V戰機，吸引不少民眾圍觀。（姚志平）

國防部為讓民眾有機會實際參與及了解國防事務，12日舉辦「航空嘉年華活動」，清泉崗空軍基地睽違7年開放，上午7點就湧入人潮，吸引大批民眾與軍事迷入營參觀，活動由IDF戰機開幕衝場，隨後由雷虎小組在萬眾囑目下，進行精彩絕倫的特技飛行操演，而IDF經國號戰機、幻象2000型戰機、F-16V戰機，也進行單機空中性能操演，展現空軍飛行員精湛的飛行技能及靈活駕御戰機的能力，讓民眾大呼過癮，最後由勇鷹高教機五機編隊衝場。

地面動態表演則有三軍儀隊及空軍軍樂隊表演，地面靜態裝備展示包括陸海空三軍裝備，包括IDF戰機、F-16V戰機、幻象兩千型戰機、勇鷹高教機、C-130H運輸機、P-3C反潛機、E-2K預警機、BH-1900查核機、AH-64E阿帕契攻擊直升機、OH-58D戰搜直升機、銳鳶無人機、紅雀無人機、愛國者三型飛彈、天弓防空飛彈、雄風二型、三型飛彈、雲豹甲車、雷霆火箭、CM-11戰車、M60A3戰車等。 總統蔡英文也在臉書發文表示，營區的開放能讓更多民眾了解國軍建軍備戰的成果，也更加體會這些在天空、在海上，在每一個崗位上，為了捍衛家園的國軍將士的辛苦，她要請國人朋友，繼續給國軍弟兄姊妹更多的支持，一起為他們打氣加油。