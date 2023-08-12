印度通膨壓力大，全球知名潛艇堡品牌Subway又有新動作。周五（11日）宣布，印度境內門市修訂菜單內容，起司片不再免費提供。消費者若想維持起司風味又不願額外付錢，店家會免費提供「起司醬」。外界推測Subway藉此削減成本以因應通膨壓力。

美國連鎖速食品牌Subway是印度規模最大的的加盟餐廳品牌，全境門市多達800家，絕大多數門市此前才因番茄價格暴漲而暫時停供番茄。路透社11日報導，Subway在印度的門市更新菜單，原本載明潛艇堡會有一片免費提供的起司片，現在這項配料已從菜單移除，店家改為提供一份起司醬代替。如果消費者仍想在潛艇堡加上那一片起司，必須多付30元印度盧比（約台幣12元）。

對於少了起司片的潛艇堡，印度Subway祭出「起司醬」代打。新德里一家門市店經理向路透社表示，新登場的起司醬每公斤售價400元印度盧比（約台幣155元），至於起司片每公斤要價大約700元印度盧比（約台幣270元）。

這項新變革並未受到所有食客歡迎。有個消費者在社群媒體不滿表示「你們就此失去了一名忠實顧客」。

印度今年番茄價格暴漲，Subway門市7月下旬宣布餐食內容暫停提供番茄。（資料照／路透）

印度金融機構Elara Capital非必需消費品分析師陶拉尼（Karan Taurani）說，起司、古物、蔬菜價格高漲，逼得餐飲業者提出「創新」策略因應，「相較於直接漲價，這是一種把通膨壓力轉嫁到消費者身上的手法」。印度Subway的潛艇堡售價介於200元至300元印度盧比（約台幣77元至116元），如果為了起司片額外付費，潛艇堡售價會增加15%。

原物料價格持續攀升，乳製品也是其中之一，在印度的全球連鎖速食業者想方設法在吸引消費者上門的同時全力管控成本。例如披薩業者達美樂（Domino's）上一個會計年度就面臨起司價格飆漲40%的棘手狀況，引發母公司擔憂，為了拉抬市場，達美樂日前也在印度推出號稱全球最便宜的披薩，每分只要0.6美元（約台幣20元），引發眾多加盟主關切。麥當勞與Subway日前把番茄從菜單移除，因為番茄價格暴增450%，前所未見；印度政府只好從尼泊爾進口番茄救急。

印度央行本周以食品價格壓力為由，把本財政年度通膨率預測調升為5.4%。