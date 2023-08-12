基隆市知名景點外木山附近的大武崙沙灘，今（12日）竟接連爆發溺水意外，上午發生2起溺斃意外造成喻姓男子與卞姓男子送醫均不治。沒想到晚間6點左右又再發生一起父女溺水意外，陳姓男子與小女兒被救起後，陳男昏迷不醒，女兒意識清楚，最終陳男送醫仍不治，形成短短1天就3人溺斃的恐怖意外。

近日天氣炎熱，基隆知名景點的大武崙沙灘湧進大量消暑人潮，在上午11點半時傳出21歲喻姓男子戲水溺水，在場救生員將他救起後與趕至消防局隊員不斷為他CPR搶救，仍無法恢復呼吸心跳，送醫急救仍不治。

而下午1點左右，又傳出47歲的卞姓男子也溺水，消防隊員救起後送往基隆長庚醫院急救，轉加護病房，但在下午3點半仍宣告不治。

沒想到在同一天晚上6時許，竟又再傳出一對父女也溺水，父親52歲的陳姓男子救起時已昏迷失去意識，其女兒獲救時則意識清楚，皆被送往基隆長庚醫院救治。但晚間8時許仍傳出噩耗，陳姓男子搶救無效仍不治。

大武崙沙灘在短短1天內竟接連發生3起重大死亡溺水意外，也讓觀光消暑必去聖地，蒙上一層陰影。