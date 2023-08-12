新加坡總統選舉將至，22日為提名日，屆時若有超過一位合格候選人參選，將於9月1日投票。政治觀察家預期，這次選舉將有超過一人符合競選資格，且競爭會相當激烈。

新加坡總統哈莉瑪（Halimah Yacob）於2017年就任，是星國史上首位女性總統，任期至今年9月13日。現年68歲的她已於5月表明不會尋求連任。

新加坡選舉局昨天表示，總理李顯龍已頒布總統選舉令狀，宣布22日為提名日。屆時若有超過一位合格候選人參選，將在9月1日投票。

新明日報等星媒報導，新加坡推行總統民選制度至今，只有2次透過投票選出總統，其他3屆都由唯一一位合格候選人直接當選，這次總統選舉是否會進行投票，受到選民關注。政治觀察家受訪表示，預期這次至少會有2人符合競選資格。

新加坡南洋理工大學政治學者陳添金分析，有意競選者都專注特定群體且有自己的支持者基礎，不論是一對一、三腳督或4角戰，都會是競爭激烈的選舉。

目前表明有意參選總統者包括前國務資政尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）、新加坡政府投資公司前首席投資官黃國松、企業家吳振華，以及職總英康（NTUC Income）前總裁陳欽亮。

新加坡管理大學法學院副教授陳慶文向聯合早報指出，不論是一對一或多角戰，都是尚達曼贏面最大。

選舉局表示，有意參選者必須向總統選舉委員會提交申請表格，以利委員會鑑定是否符合履行總統職務所需的品德、信譽及公、私部門服務經驗等條件。要獲提名為候選人，必須具備總統選舉委員會發出的合格證書、族群證明及政治捐款證書。

選舉官將在提名日當天宣布這次總統選舉是否進行投票。

星媒報導，選舉局已完成選民名冊修訂，這屆總統選舉約有271萬合格選民。「今日報」（TODAY）指出，估計首投族約佔整體選民的15%，可能對選舉結果有很大的影響。

新加坡是內閣制國家，由國會多數黨領袖擔任總理，掌握實權。總統由民選產生，任期6年，肩負憲政、儀式及社區相關職責，並掌管國家儲備金的「第2把鑰匙」。