南投縣仁愛鄉受卡努颱風外圍環流帶來暴雨侵襲，出現嚴重災情。總統蔡英文7日趕赴當地勘災。然而原住民立委孔文吉卻踢爆，因中央高官要來，附近鄉鎮進行交通管制，導致行經車輛等了近2小時，造成交通堵塞，甚至連高麗菜車都無法運出。對此，前立委郭正亮12日就表示，「這個防災級別越高的官去，就應該要拿出一些當地縣市長做不到的事，人家才會幫你拍手，蔡英文去造成塞車，這樣到底幹嘛？能解決什麼問題？」引發討論。

郭正亮12日在政論節目《新聞大白話》中表示，「這個防災級別越高的官去，就要帶東西去，做一些人家做不到的事，行政院長去就至少要帶一點資源去，比如說提供一些設備來救災，李登輝921的時候直接帶錢，現金的紅包去」，郭正亮更點出，「蔡英文事實上去仁愛鄉，是一個很容易遭到水患的地方，有人曾經討論過是不是要遷村，但遷村要很多錢，如果行政院長跟總統要幫他們大忙，就是協助遷村、編列預算，那個地方住起來風險真的太高了」。

郭正亮最後更強調，「我的意思是說，你的級別越高，就應該要拿出一些當地縣市長做不到的事，人家才會幫你拍手，這兩位去到底在幹嘛？陳建仁還類比高雄，說你這邊不會救災，蔡英文去造成塞車，這樣到底幹嘛？能解決什麼問題？」