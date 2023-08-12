自交通新制上路後，警方對道路執法也加強力度，新北金山分局近日就針對基隆北海岸加強執法，取締飆車族，有大學生飆仔被抓到還痛哭出聲，求警方放過自己，但不少人則質疑金山分局抓機車不敢抓汽車，對此警方也做出回應。

金山警指出，自7月1日開始加強對台2線交通執法，至今已取締83名無照違規駕駛，其中未成年高達15人。據了解，當中有大學生被警察取締時，當場哭了出來，邊流眼淚邊求員警不要開單，否則繳不起房租。金山警表示，高達8成無照者，已經符合考照年齡卻無照，呼籲不要貪圖方便，應先考取駕照再相約出遊，並放出臨檢影片。

不少網友看到影片後，紛紛開炮金山分局雙標執法，只敢抓機車不敢抓汽車：「爛死了，新北警繼續爛～柿子挑軟的吃～真舒服」、「真的丟臉，警察被鄙視不是沒有原因的」、「笑死，機車全部攔下，汽車直接開過去」、「怎麼不敢碰四輪啊，會怕哦」、「好厲害的針對性執法」、「尊嚴都是被自己丟掉的」、「怎麼還有臉說自己好棒」、「輪子不對旁邊排隊」。

面對將近200名網友質疑，金山分局則解釋，執法是依據現場車流狀況判斷過濾行經車輛，優先針對疑有改裝噪音車輛或疑為飆仔進行攔查，且83名無照違規，其中就有27人為汽車，並無選擇性執法問題。