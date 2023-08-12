把握好天氣！由於西南風水氣減少，明日到下周二（8/13~8/15）雨勢減緩，大台北、宜蘭、山區午後有雷陣雨，預估下周三到周五（8/16日~8/18）天氣不穩定，接連3天全台有雨，尤其西部地區出現強降雨訊號，專家大嘆，「真的會下到發霉」
氣象局表示，明日西半部、宜蘭高溫33到35度，台北盆地、花東縱谷及東南部沿海尤其炎熱高溫可達36度。到下周二以前的天氣都頗為類似，明依然吹西南風，水氣較少，降雨時間、強度都較前幾日還要少，清晨至上午中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區上半天晴到多雲，午後大台北、宜蘭、各山區都有機會出現短暫雷陣雨。
中央氣象局預報員曾昭誠指出，下周三到周五天氣不穩定，由於西南風轉強帶來更多水氣，整個西半部都有短暫陣雨或雷雨，降雨強度較大，其他地區則是多雲、午後局部雷陣雨，預估周六後雨勢才會再度減緩。
臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》也發文指出，下周四、周五低壓帶在台灣附近將是降雨峰期，各地都會有持續性雨勢，尤其是西部地區出現強降雨訊號，「下周會是一多雨的一周，真的會下到發霉」。
至於颱風動態如何？臉書粉專《天氣風險 WeatherRisk》指出，今年第7號颱風蘭恩將在15、16日侵襲日本本州中部一帶；遠從東太平洋跨過換日線而來的颶風Dora，則在12日進入西太平洋範圍，變成今年第8號颱風，預期會逐漸偏北移動，強度逐漸減弱，對台灣天氣並無影響。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。