【志耕氣象報報】西南風水氣減少 週一前晴朗午後雨│中視晚間氣象20230811

把握好天氣！由於西南風水氣減少，明日到下周二（8/13~8/15）雨勢減緩，大台北、宜蘭、山區午後有雷陣雨，預估下周三到周五（8/16日~8/18）天氣不穩定，接連3天全台有雨，尤其西部地區出現強降雨訊號，專家大嘆，「真的會下到發霉」

氣象局表示，明日西半部、宜蘭高溫33到35度，台北盆地、花東縱谷及東南部沿海尤其炎熱高溫可達36度。到下周二以前的天氣都頗為類似，明依然吹西南風，水氣較少，降雨時間、強度都較前幾日還要少，清晨至上午中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區上半天晴到多雲，午後大台北、宜蘭、各山區都有機會出現短暫雷陣雨。

氣象局預估，16日開始水氣增多，西半部有雷陣雨，東部則是午後降雨為主。（圖／氣象局）

中央氣象局預報員曾昭誠指出，下周三到周五天氣不穩定，由於西南風轉強帶來更多水氣，整個西半部都有短暫陣雨或雷雨，降雨強度較大，其他地區則是多雲、午後局部雷陣雨，預估周六後雨勢才會再度減緩。

臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》也發文指出，下周四、周五低壓帶在台灣附近將是降雨峰期，各地都會有持續性雨勢，尤其是西部地區出現強降雨訊號，「下周會是一多雨的一周，真的會下到發霉」。

至於颱風動態如何？臉書粉專《天氣風險 WeatherRisk》指出，今年第7號颱風蘭恩將在15、16日侵襲日本本州中部一帶；遠從東太平洋跨過換日線而來的颶風Dora，則在12日進入西太平洋範圍，變成今年第8號颱風，預期會逐漸偏北移動，強度逐漸減弱，對台灣天氣並無影響。