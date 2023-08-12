烏克蘭媒體報導，當前重點作戰熱點為北部戰線的庫普揚斯克（Kupyansk）方向，俄羅斯軍隊持續發動進攻。本篇報導罕見點出烏克蘭當前面臨的問題，除去烏軍方消息不實之外，當前烏克蘭社會不論前線還是後方，都瀰漫出「集體失望情緒」這對於長期抗戰來說十分不利。其中，一名烏克蘭前線狙擊手接受烏克蘭政治學家訪談時道出了戰線上各種荒謬現象，以及俄羅斯軍隊已經與剛開戰時不一樣等等議題。

‼️Kupyansk is about to fall! It was one of the mayor Ukrainian gains from last year. A big victory and motivational factor.



-> When Kupyansk falls, it will be a big slap and wake up call by reality for all Ukrainians … the counteroffensive is going in reverse. pic.twitter.com/EPk2oqkLt6 — Lord Bebo (@MyLordBebo) August 10, 2023

據烏克蘭前5大媒體《Strana》10日報導，來自切爾卡瑟（Cherkasy）地區的斯米拉村（Smila）的麵包師傅阿拉（Alla）表示，她每天都為那些在戰爭中失去子女的家長們販售甜點，以舉行紀念儀式。在戰爭初期，她說「人們團結一致」、「人們自願參軍」，為彼此準備食物並將食物送到士兵那裡。現在「出現了集體失望感」，

O vídeo mostra o trabalho de um grupo de atiradores russos que emboscou o inimigo!



@ssomgb no Telegram #Ukraine #Ucrania #Russia pic.twitter.com/c0MQ4i6B91 — Eduardo Lima (@Eduardo_AI1917) July 11, 2023

報導稱，如同美國媒體最近報導，這種情感也存在於美國政治領導層，對於他們來說，烏克蘭反攻上缺乏重要成果將為烏克蘭問題帶來新的困難。根據正在發生的情況，華盛頓正積極對抗負面聲浪。

回到前線，在巴赫穆特（Bakhmut）附近作戰的烏克蘭狙擊手「Ded」接受了有關這方面的一個有趣的訪問。在烏克蘭政治學家羅馬年科（Yuri Romanenko）的節目中，他化名為普羅辛斯基，詳細講述了他對烏克蘭軍隊和俄羅斯軍隊情況的看法：

其一：動員徵兵，據他的看法，徵兵施行得不正確。新兵被派往前線，但沒有受過訓練，而且他們往往超過50歲，還有一系列疾病。（烏克蘭已經實施超過10次動員令）

而且指揮官們經常命令這些未經訓練的人上前線作戰，甚至不提供在前線單位進行幾天訓練的機會。他繼續說，在巴赫穆特的新兵中，年齡「最小」的是52歲。其他人中有患有結核病、肝炎和糖尿病的患者。這些人被強制徵召（動員）入伍， 關在軍管區裡面過夜，然後第2天早上被派往巴赫姆特。

在經歷了他們第1次戰鬥後，許多這樣的新兵寫下了《拒絕參與戰鬥書》，而且他們毫不在意任何「責任感」。普羅辛斯基表示，寫下《拒絕參與戰鬥書》，不會引起刑事責任，因為這不是逃兵行為。然後，申請人必須被轉移到支援部隊，這樣的支援部隊很快將有成千上萬人。

他也反對政府禁止男性出國，無論是在戰爭期間還是戰後。根據他的看法，總之，「嚴酷的徵兵（動員）令」不會成為烏克蘭取得勝利的條件，因為「我們永遠不會通過在數量上擊敗俄羅斯。」

其二：部隊缺乏輪調。普羅辛斯基表示，在前線作戰的都是「同樣那些旅」，人們沒有辦法在前線待上半年或更長時間。而根據西方標準，軍人在戰區內最多只能待3個月。

其三：中、高級指揮官的行為。根據普羅辛斯基的說法，許多中高級指揮官試圖在陣地上「建立小史達林格勒」，迫使士兵朝向堅固的俄羅斯陣地的正面突擊。他講述了他的小組如何試圖發動進攻，在那裡，士兵們需要走7公里的距離，通過受到敵人火力射擊的地方。非常多的時候，士兵們需要「爬行」幾天才能走完這段距離，甚至常常無功而返。

他認為，原因是軍隊正在節省軍事裝備，派出突擊所需數量的坦克、步兵戰車、迫擊砲是極其困難的。通常，步兵部隊會被派去進行攻擊，只配備步槍、機槍，並配備最低限度的重型武器。

普羅辛斯基將這種情況解釋為節省資源：「如果武器裝備損壞，則需要寫4份約200頁的報告，而步兵死掉只需要寫2頁，」普羅辛斯基說，由於這種官僚作風，總部軍隊被稱為「烏克蘭紙業軍」（UPA）」與此同時，據他說法，軍隊中甚至連小型武器彈藥和火箭推進榴彈都短缺。

其四：俄軍變強了。戰爭剛開始的時候，他們經常正面攻擊，損失慘重。現在他們以6至12人為一組進行攻擊。

「他們正在學習。他們已經開始適應我們的作戰方法。我們的方法相當成功——至少戰爭剛開始是這樣。但現在俄國已經追上來了。同時，他們的人員比我們多，坦克也比我們多。砲彈、槍支等等」，此外，敵軍開始分散後勤。例如，他們使用全地形車（ATV）向部隊補給食物和彈藥。

普羅辛斯基說：「沒有人願意在這些沙灘車上浪費砲彈。它們飆車飆過來，卸貨，然後油門一催飆回去。我們看著看著覺得很酷，也開始購買全地形車。」

An FPV drone hit an armored car of the Armed Forces of Ukraine in the Kupyansk direction pic.twitter.com/FLydwDCryj — Sprinter (@Sprinter99800) August 8, 2023

他還說，俄羅斯人開始使用越南戰爭的戰術。他們在可容納2、3人的大樹附近進行陣地加固，深入到樹根下。如果我們成功接近他們的陣地，俄羅斯人會「遁入地底」並呼叫迫擊砲火力。等到我方遭受損失並開始撤退後，而躲在樹根下的俄羅斯人卻從躲身處跑出來，開始用機槍消滅正在撤退的我軍。此外，俄羅斯人“擁有比我們多得多的無人機”，其中包括非常有效的「海鷹」無人機（Orlan-10） 「你聽不到他的聲音，也看不到他，他的偵察能力非常好，指揮也很清晰。而且敵人擁有更多便攜式電戰系統。」

🇷🇺 mortar(Sani-120mm)crews destroy enemy in Kupyansk direction… pic.twitter.com/4Tbuqr1WbA — Wolf (@Vuk02577707) August 9, 2023

其五：普羅辛斯基認為，俄羅斯尚未對烏克蘭動用太多手段。 「相對而言，如果有30 枚飛彈飛向基輔，我們將它們擊落。如果一天內有300 枚飛彈飛向基輔，或者同時四面八方來個500 枚沙希德（伊朗見證者無人機 Shahed-136），情況會有所不同。溫和地說，情況會有所不同。......因此，他們可以做很多事情，但他們沒有做，」