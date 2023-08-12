俄羅斯國防部今天表示，烏克蘭使用S-200火箭企圖襲擊橫跨克赤海峽（Kerch Strait）的克里米亞大橋，但沒有成功，也沒有造成任何損害或人員傷亡。

路透社報導，連接克里米亞半島和俄羅斯、全長19公里的克里米亞大橋（Crimean Bridge），自莫斯科於去年2月24日對烏克蘭發動全面入侵以來，多次遭到烏克蘭軍隊攻擊。

俄羅斯國防部在聲明中表示：「我方及時發現烏克蘭飛彈，並被俄羅斯防空系統在空中攔截。沒有造成損害或人員傷亡。」

俄羅斯扶植的克里米亞行政首長阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）稍早在加密通訊軟體Telegram發布的聲明中表示，大橋附近的防空防禦系統擊落兩枚火箭。他並表示橋沒有受損。

俄羅斯社群媒體今天流傳的影片似乎顯示這座橋籠罩在煙霧中。路透社無法核實這段影片的真偽。國際傳真社（Interfax）報導，大橋曾短暫禁止通行，但後來重新開放。

另外，俄羅斯國防部表示，俄軍今天稍早在克里米亞半島附近擊落20架烏克蘭無人機。

俄國國防部在Telegram表示，防空系統摧毀了14架無人機，且電子作戰制伏了另外6架，沒有造成任何傷亡或損失。

路透社無法獨立核實上述消息。