國民黨總統參選人侯友宜日前發表能源政策，提及以核減煤、重啟核四，遭民進黨立委賴品妤叫囂「重啟個屁」，而賴品妤父親賴勁麟也被翻出是雲豹能源董事長，手上還掌握20家公司，其中不少和綠能有關，引發爭議。對於近期網路上的討論聲浪，雲豹能源12日發布新聞稿，「如有以訛傳訛，致損害本公司品牌形象者，本公司將依法捍衛公司權益！」

對於近日網路上針對雲豹能源之抹黑言論，扭曲事實、混淆視聽，雲豹能源發布聲明回應。針對外界質疑雲豹旗下有多間子公司，雲豹表示，「雲豹能源為推動各事業體所經營業務，旗下設有多間子公司，是為因應各再生能源發電案埸各異之股東結構、開發進度、性質（例如太陽光電、儲能、生質能）等不同事業體之業務，實屬業界常態經營模式」。

雲豹能源指出，賴勁麟先生於1998年擔任立委期間，是國內首位提出「獎勵再生能源發展條例」之委員，並致力推動綠能發展逾20年。雲豹能源董事會倚重賴董事長在綠能領域的貢獻，及其公司治理、管理能力，推舉其擔任董事長，並自2017年12月起擔任雲豹能源董事長迄今。經查，2017年12月賴勁麟正式擔任雲豹能源董事長時，賴品妤並非立法委員。本公司係以賴勁麟先生之專業而選任其為董事長於先，自始至終皆依法、尊重市場機制推行業務。

雲豹能源與其他具有轉投資子公司之公司並無不同，均係依法指派子公司董事，由子公司董事互選董事長。董事長僅為公司代表人，公司決策依董事會決議、受監察人及股東監督。賴勁麟先生擔任本公司、子公司董事長，本有助於順暢統整資訊，落實公司專業治理，謀股東之最大利益。

雲豹能源強調，雲豹能源為股份有限公司，且為上市公司，本公司依照證交法規定，對外揭露大股東及內部人持股資訊。依照公開資訊觀測站所顯示之資訊，「賴勁麟董事長持股數不到1%，絕非雲豹能源大股東，遑論雲豹能源為其家族企業」。

雲豹能源表示，言論自由有其界線，意見表達固無所謂真假，但虛捏事實絕非法律所能容忍。本公司為上市公司，公司治理受公眾監督，業務財務資訊均可公開取得。「近來，網路言論針對本公司之質疑，均可從公私部門之公開資訊查證，如有以訛傳訛，致損害本公司品牌形象者，本公司將依法捍衛公司權益！」