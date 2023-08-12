29歲女星粿粿（江瑋琳）曾是中職中信兄弟啦啦隊員，2022年與男星范姜彥豐登記結婚並生下女兒小粿醬，但小粿醬是罕見的聽損寶寶，才幾個月就得配戴助聽器，相當惹憐。日前范姜彥豐在節目上提到當時與粿粿得知粿醬的狀況，相擁痛哭外，看著粿醬一臉無辜的樣子更讓他們心碎。

粿粿與范姜彥豐結婚生下粿醬後，獲得許多藝人好友和粉絲祝福，但范姜彥豐最近上節目《辣個女生》分享爸爸育兒心得，坦承好幾度偷哭；原來粿醬出生後被診斷是聽損寶寶，台灣每年會有千分之3到4的新生兒，會出現不同程度上的聽損問題，粿醬正是其中之一。

范姜彥豐在節目上講粿醬是聽損寶寶的事情，講到頻拭淚。（圖／摘自《辣個女生》YouTube）

范姜彥豐提到，當時得知粿醬的狀況，他和粿粿當場相擁痛哭，一度難以接受，哭到滿臉鼻涕眼淚；之後看到粿醬一臉無辜，眼神彷彿在說，「我是不是怎麼了？為什麼爸爸媽媽這麼難過？」讓他決定振作起來，必須比女兒還樂觀堅強，以後還要陪著女兒長大，說到一半他也忍不住掉下男兒淚，不斷拭淚。

其實粿粿在今年5月就曾在IG公開粿醬的狀況，她也向粿醬喊話，世上每個人都長得不一樣，希望她未來不會因為自己不同而膽怯，「妳永遠都是我們心中最愛最愛的小寶貝」。